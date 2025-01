Végre kiderült, mikor kezdik forgatni a Batman második részét

A 2022-ben mozikba került Robert Pattinson-féle Batman folytatásával kapcsolatban csak arról lehetett hallani az utóbbi időben, hogy egy évvel ismét elodázták a premiert, jelenlegi állás szerint 2027. október 1-jén kerül majd a mozikba. Indoklást nem kaptak a csalódott fanatikusok sem a stúdiótól, sem a rendezőtől, viszont a gála hozott magával új fejleményeket, méghozzá magától a projekt rendezőjétől, Matt Reevestől – szúrta ki az Origó.

Annyit elmondhatok, hogy idén már forgatunk. Ott folytatódik a sztori, ahol abbahagytuk, de bízom benne, hogy majd sikerül meglepnünk az embereket.

– árulta el gondolatait a folytatásról a rendező.

Reeves azt is elmondta, hogy az első felvonásban, valamint a Pingvin című spin-off sorozatban a gothami alvilág egyik kiemelkedő alakját, Oz Cobbot megformáló Collin Farrell biztosan fel fog tűnni a Batman 2-ben is, és készülni fog egy harmadik fejezet is, amellyel trilógiává fog egészülni a produkció.