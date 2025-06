„A Magyar Filmakadémia életműdíja sokkal fontosabb nekem, mint az Oscar-jelölés”

Ez az úgynevezett kengyeles húzatás az egyik legveszélyesebb lovas feladat: Amerikában be is tiltották, sokáig nem lehetett csinálni, mert két ember meghalt még évtizedekkel ezelőtt. Szóval, nagyon veszélyes: elindul a ló, lehet látni a filmben, hogy milyen sebességgel… Ez egy nagyon bonyolult, összetett feladat volt, de nagyon jól sikerült, hála Istennek! Nagyon jól is néz ki a filmben!