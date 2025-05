Lovásznak ment a forgatásra, kaszkadőr lett belőle

A Svenk stábja exkluzív interjúkat készített azokkal a kiváló művészekkel és filmes szakemberekkel, akiket a Magyar Filmakadémia életműdíjjal tüntetett ki az idei Moz.Go Magyar mozgókép-fesztiválon. Kiemelkedő pályafutásuk elismeréseként Bordán Irén színésznő, Demjén Ferenc dalszövegíró és énekes, Gálffi László színész, Koltai Lajos operatőr és rendező, Makó Mari casting direktor, Piroch Gábor kaszkadőrszakértő, valamint Robert Lantos producer – mindannyian maradandó hatást gyakoroltak a magyar film- és kultúrtörténetre.

Piroch Gábor Antonio Banderas társaságában (Forrás: pirochgabor.hu)

A Svenk stábja mai műsorában Piroch Gábor kaszkadőrszakértőt kérdezte, aki pályájának kezdeteit felidézve egy Woody Allen-rendezésre emlékezett.

Mint elmesélte, 1974 nyarán Tinnyén forgatták a Szerelem és halál című filmet Woody Allen rendezésében, amiben Diana Keaton volt az egyik főszereplő. Ő akkor fiatal dzsúdósként tanult meg lovagolni, s ezzel odáig jutott, hogy el tudott menni lovásznak a filmbe, de aztán az a szerencse érte, hogy lovagolni is tudott abban a filmben. Akkor kezdték el szövögetni az álmaikat Réti Jánossal, aki filmgyári berendező volt, hogy megvennék ezeket a lovakat. A kaszkadőrködésről akkor még fogalma sem volt, de azon a forgatáson mégis eldöntötte, hogy semmi mást nem akar csinálni, csak ezt.

Kevés olyan ember van a magyar filmiparban, aki látványosan, mégis szinte láthatatlanul írta be magát a mozgókép történetébe. Piroch Gábor neve talán nem szerepel a plakátokon, de mozdulatai, ugrásai, esései és kockázatos jelenetei nélkül sok ikonikus filmjelenet sosem válhatott volna legendává. Több évtizede dolgozik kaszkadőrként, és munkáját nemcsak itthon, hanem nemzetközi produkciókban is elismerik.

Idén a mozgóképfesztivál életműdíjjal tiszteleg előtte – nem csupán a fizikai teljesítménye, hanem a filmes kultúra iránti elkötelezettsége miatt is.

Piroch Gábor kaszkadőrszakértő kiemelte a riportban többi között a Szabadság szerelem (2006) című filmet is, ami azért volt fontos neki, mert a családja érintett volt a forradalomban.

Az egyik nagybátyám disszidált, a másik nagybátyám börtönbe került, édesapá, pedig a Csepel teherautójával hordta ki a menekülteket

– sorolta.

A nemzetközi filmek közül a Titanic című romantikus kalandfilm (1997) írt felül mindent számára, akkor csaknem hét hónapot töltött a hajón. De Az emlékmás (2012) című filmben szerzett élményeit is megosztotta a nézőkkel.

„Amikor Az emlékmás című filmbe bekerültem, megkérdezték: ki ez a srác? Egy magyar? A végén elfogadtak, ott maradtam, ott voltam és bármerre jártam a világban, mindig azt mondták: „a Gabooor”. Ausztráliától mindenfelé ismernek, tudják ki vagyok. Ez nem hencegés, de nagyon jó érzés” – mondta el.

A kaszkadőrszakértő megosztotta a Svenk stábjával azt is, milyen emlékezetes sérülései voltak.

Amikor Ikarus busszal zuhantam a Dunába, eltörött négy bordám és a csigolyáim is elrepedtek, rettenetesen megütöttem a vesém, de két hónap múlva már A templom című olasz filmben ugrottam le a Halászbástyáról. Fiatalon könnyen, hamar gyógyultam. Hangsúlyozom, mindent megteszünk azért, hogy ezt elkerüljük, de ez egyszerűen kivédhetetlen

– mondta Piroch Gábor.

Elárulta azt is, hogy minden munkáját a lehetőségeken belül a legjobb módon, ötletesen, kreatívan végezte el.

Nagyon nehéz a könyvtárból kivenni valami olyasmit, ami még nem volt, de ha összevegyíted a betűket, akkor egy új vers vagy egy új regény születik. Mindig próbáltam valami olyasmit csinálni, hogy meglegyen az a plusz, amire odafigyelnek és megtapsoljanak. Mindig is a magyarságomat hirdettem

– hangoztatta.

A magyar mozgóképfesztivál és a Magyar Filmakadémia életműdíjával kitüntetett alkotók az elismerést ünnepélyes gálán vehetik majd át június 20-án a Balatonfüredi Kongresszusi Központban.

Idén nyáron ismét a magyar film kerül a reflektorfénybe: közeleg a Moz.Go – Magyar mozgóképfesztivál, amely június 18. és 21. között Veszprém, Balatonfüred és Balatonalmádi helyszínein várja a hazai mozgóképkultúra szerelmeseit. A Svenk stábja is ott lesz az ország legnagyobb filmes seregszemléjén, ahol újra vászonra kerülnek a hazai filmművészet kiemelkedő alkotásai, és a közönség találkozhat azokkal az ikonikus művészekkel is, akik munkájukkal évtizedek óta formálják a magyar film történetét. Az életműdíjasok előtt tisztelgő vetítéssorozat és a változatos programok garantálják, hogy a fesztivál idén is felejthetetlen élményt nyújt minden korosztálynak.

A Svenk Piroch Gábor kaszkadőrszakértővel készült interjúját már most meg lehet nézni:

Borítókép: Piroch Gábor (Forrás: pirochgabor.hu)