Ők a Magyar Filmakadémia idei életműdíjasai

Magyarország éves filmes seregszemléjét, a MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztivált ebben az évben június 18. és 21. között, a hagyományokhoz híven Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban rendezik meg. A fesztiválon az idei életműdíjasokhoz kapcsolódóan olyan alkotásokat nézhet meg újra a közönség, mint a Hunyadi-sorozat, a Szabadság, szerelem, a Kísértet Lublón, A kenguru, a Megáll az idő, a Hogyan tudnék élni nélküled? és a Magyar Passió.

Bordán Irén (Forrás: MOZ.GO)

Bordán Irén 1972-ben nyert felvételt a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, ahol már másodévesen, külön rektori engedéllyel kamerák elé állhatott az Isten malmai című tévéfilmben. Ezt követően hívta meg Sára Sándor a Holnap lesz fácán című szatírája egyik epizódszerepére. Az 1975-ben bemutatott Az idők kezdeténben már a női főszerepet kapta meg, akárcsak a Kísértet Lublón című kalandfilmben, amely Mikszáth Kálmán kisregénye nyomán készült. A főiskola befejezése után 1976-ban a Nemzeti Színházhoz, majd a József Attila Színházhoz, utána a MAFILM színtársulatához szerződött. Színpadi feladatai mellett folyamatosan forgatott. Szerepelt a betyárok világában játszódó Talpuk alatt fütyül a szélben, a Jókai Mór regényéből született A szerelem bolondjaiban, A ménesgazdában és a Szinetár Miklós által rendezett Az erődben, valamint Hintsch György Naplemente délben című filmjében. 1981-ben a férjével az Egyesült Államokba költözött. A kilencvenes évektől újra szerepelt magyar, illetve Magyarországon forgatott koprodukciós filmekben és fellépett a hazai színpadokon. A közönség láthatta Bereményi Géza A turné, Sándor Pál Noé bárkája, illetve Szőke András Hasutasok című filmjében, valamint közreműködött olyan amerikai produkciókban, mint a 8MM 2, A harag napja és a Vörös vihar. Legutóbb pedig Pálfi György Szabadesés, Szász Attila Félvilág című filmjében, illetve az Emmy-díjas amerikai sorozatban, a Russian Dollban lehetett őt látni. 2012 és 2020 között a budapesti Újszínház művésze volt, ahol első főszerepét Kodolányi János Földindulás című darabjában alakította Koncz Gábor partnereként. Szakmai pályafutása elismeréseként

2014-ben a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével, 2024 Jászai Mari-díjjal tüntették ki.

Demjén Ferenc (Forrás: MOZ.GO)

Demjén Ferenc énekes, dalszövegíró 1946-ban született Diósgyőrben. Zenei karrierje 1964-ben indult. Az első években játszott a Számum, a Dogs, a Liversing, a Meteor, a Sakk-Matt és a Tűzkerék együttesekben. 1970-ben csatlakozott a számára is országos ismertséget hozó Bergendy zenekarhoz, ahol olyan dalok szerzője és előadója volt, mint a Darabokra törted a szívem, a Sajtból van a Hold, vagy a Jöjj vissza vándor. 1977-ben megalapította a V’Moto-Rock formációt, amelyhez rengeteg sláger megszületése kötődik. Köztük a Várj, míg felkel majd a Nap, a Jégszív, vagy az El kell, hogy engedj. A zenekar megszűnését követően szólókarrierbe kezdett, amelynek emlékezetes mérföldkövei voltak a Szabadság vándorai, Szerelemvonat, Hogyan tudnék élni nélküled? című slágerek. Dalokat írt Katona Klárinak, Zoránnak, az LGT-nek és Révész Sándornak is. Énekesként és szövegíróként vett részt 1985-ben a Szerelem első vérig, 1987-ben a Szerelem második vérig és a Moziklip című filmekben, valamint az 1996-ban bemutatott Honfoglalás főcímdalát is ő énekelte. Karrierje során több mint 700 dal megszületése fűződik a nevéhez. Az Artisjus szerint a Magyarországon legtöbbet játszott 10 dal közül négy Demjén Ferenchez kötődik. Az eladott lemezeinek száma átlépte a 3 millió példányt! A tavaly bemutatott és a dalai köré épülő Hogyan tudnék élni nélküled? című alkotást több mint 800 ezer néző látta a mozikban, aminek köszönhetően ez lett a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film.

1996-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét, 2010-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét vehette át. Ugyanebben az évben Budapest Főváros Díszpolgára lett. 2012-ben Kossuth-díjban részesült.

Gálffi László (Forrás: MOZ.GO)

Gálffi László Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színész, érdemes művész 1975-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán Horvai István és Kapás Dezső osztályában. 1998-ig a Vígszínház tagja volt. 2001-től az Örkény Színház alapítótagja. A filmvásznon kerek 50 éve A kenguru főszereplőjeként mutatkozott be. A filmet több mint 1,8 millióan nézték meg a mozikban. Az azóta eltelt évtizedek során többek közt látható volt a Jób lázadása, a Redl ezredes, a Vigyázók, A napfény íze, Requiem, A zsarnok szíve, Torzók, a Fehér Isten az Utóélet és a Semmelweis című filmekben, illetve a közelmúltban a Hunyadi-sorozatban. 2001-ben rendezőként és főszereplőként jegyezte A láthatatlan ház című Lénárd Sándorról szóló filmet.

1994-től tizennégy éven át tanított a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. 2010-től a Halhatatlanok Társulatának, 2020-tól pedig a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja, Príma Primissima díjas.

Koltai Lajos (Fotó: Ladóczki Balázs)

Koltai Lajos 1970-ben, Illés György tanítványaként diplomázott operatőrként a Színház- és Filmművészeti Főiskolán az Agitátorok című filmmel. Több mint öt évtizedes pályafutása során olyan neves rendezőkkel dolgozott együtt, mint Dárday István (Jutalomutazás, Filmregény), Maár Gyula (Déryné, hol van?), Mészáros Márta (Örökbefogadás), András Ferenc (Veri az ördög a felségét), Kovács András (A ménesgazda), Gábor Pál (Angi Vera), Dömölky János (Hajnali háztetők), illetve Gothár Péter (Megáll az idő). Különleges munkakapcsolat fűzi Szabó István rendezőhöz, akinek szinte minden filmjében ő állt a kamera mögött. Együttműködésükből született meg a Bizalom, a Mephisto, a Redl ezredes, a Hanussen és A napfény íze.

Az 1980-as évek közepétől dolgozott az Egyesült Államokban is. Ott fényképezte például A gyönyör rabjai, a Ha a férfi igazán szeret, illetve a Sean Connery főszereplésével készült Egy igaz ügy című filmeket. Az olasz Giuseppe Tornatore rendezővel készítette Az óceánjáró zongorista legendáját, majd a Monica Bellucci főszereplésével forgatott Malenát. Rendezőként az első filmjét 2005-ben vitte vászonra az irodalmi Nobel-díjas Kertész Imre Sorstalanság című regényéből. Utána Amerikában rendezte meg Vanessa Regdgrave és Meryl Streep főszereplésével az Este című filmet. Legutóbbi rendezése a 2023-ban bemutatott Semmelweis című film, amely 2024-ben Veszprémben, a MOZ.GO – Magyar Mozgókép Fesztiválon elnyerte a legjobb játékfilmnek járó Mozgókép Díjat.

Művészi munkássága elismeréseként 1977-ben Balázs Béla-díjat kapott, 1982-ben érdemes művész lett, a Kossuth-díjat 1985-ben vehette át. 1999-ben az olasz filmek legjobb operatőrének járó Donatello-díjjal tüntették ki Az óceánjáró zongorista legendájáért és neki ítélték az Európai Filmdíj legjobb operatőr kategóriadíját is. 2001-ben Oscar-díjra jelölték a Maléna operatőri munkálataiért. 2010-ben Prima Primissima díjas lett, 2012-ben Budapest, 2018-ban Eger díszpolgárává avatták. Tagja az Oscar-díjat osztó Amerikai Filmakadémiának és az Amerikai Operatőrök Egyesületének, valamint az Amerikai Rendezők Társaságának. 2016-ban a Nemzet Művésze címmel is kitüntették. 2020-ban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen a filmrendező művész mesterképző osztályvezetőjének kérték fel, ahol a közelmúltban címzetes egyetemi tanárrá nevezték ki.

Makó Mari (Fotó: Bach Máté)

Makó Mari számos hazai, illetve külföldi játékfilm, tévéfilm, kisjátékfilm szereplőinek kiválasztásában működött közre több évtizedes pályafutása során. Casting direktorként dolgozott A temetetlen halott, a Csudafilm, A tökéletes gyilkos, a Zárójelentés, a Magyar Passió és a Semmelweis című filmekben. A Magyarországon készülő külföldi produkciókban is folyamatosan foglalkoztatták castingosként. Részt vett többek közt a München (rendező: Steven Spielberg), Az adósság (rendező: John Madden) és a Beethoven árnyékában (rendező: Agnieszka Holland) magyar szereplőinek egyeztetésében.

Piroch Gábor (Fotó: MOZ.GO)

Piroch Gábor több mint 50 éve dolgozik a filmiparban kaszkadőrként és kaszkadőrszakértőként. 2007-ben a Taurus World Stunt Awardsra jelölték a legjobb külföldi film kaszkadőrszakértője kategóriájában, a Szabadság, Szerelem című filmben nyújtott teljesítményéért. 2012-ben kiérdemelte a SAG - Aftra (Amerikai Színész Szakszervezet) jelölését a Transformers 3-ban kaszkadőrként végzett kiváló munkájáért. Filmográfiájában több mint 200 cím szerepel. Kaszkadőrként dolgozott itthon olyan filmekben, mint a Bizalom, a Megáll az idő, a Dögkeselyű, vagy a Csak semmi pánik. Hollywoodban pedig többek közt az Emlékmásban, a Titanicban, Múmiában, a Mennyei királyságban, a Terminátor 3-ban, a Világok harcában és a Trójában. Kaszkadőrszakértőként jegyzi az Evita, az Én a kém, a Spartacus, a Szabadság, szerelem, a Kincsem című filmeket. A miniszter félrelépnek second unit rendezője volt. 2024-ben megrendezte saját kisfilmjét Égig érő álmok címmel, ami a Bujtor István Filmfesztiválon szakmai különdíjat kapott. Filmjét 2025-ben meghívták a Los Angelesi Magyar Filmfesztiválra is.

Az elmúlt években 3 könyvet adott ki. Ezek közül a Kaszkadőrnek születtem és a Hollywoodland életrajzi ihletésű kalandregény, míg a Donár, a Gyöngyház hercege egy meseregény. Munkái közül a legkedvesebb magyar filmje a Szabadság szerelem, míg a külföldiek esetében a Titanic. Arra is nagyon büszke, hogy 2025-ben az ő ötlete alapján indították el a Színház- és Filmművészeti Egyetemen a second unit mesterképzést.

Robert Lantos (Fotó: clairelebeau.studiobellimage)

Robert Lantos 1973-ban alapította és 1998-ig irányította Kanada vezető film- és televíziós vállalatát, az Alliance Communications Corporationt, amelynek elnök-vezérigazgatója volt. Jelenleg a Serendipity Point Films vezetőjeként valósítja meg mozgóképes terveit. Első filmjét producerként 1977-ben mutatta be L'ange et la femme címmel, amelyet azóta több mint 70 más produkció követett a karrierjében. Négy filmjét – az Eljövendő szép napok, a Csodálatos Júlia, az Eastern Promises - Gyilkos ígéretek és a Barney és a nők – Oscar-díjra jelölték, míg A napfény ízét és a Eastern Promises - Gyilkos ígéreteket a legjobb filmért járó Golden Globe-ra nominálták. Utóbbi elismerést a Csodálatos Júlia és a Barney és a nők pedig el is nyerte a legjobb színésznő, illetve a legjobb színész kategóriákban. Tíz filmjét beválogatták a Cannes-i Filmfesztivál versenyprogramjába és közülük az Eljövendő szép napok, az Imádat és a Karambol érdemeit díjakkal ismerték el. A Barney és a nők, valamint az Emlékezz! a Velencei Filmfesztiválon mutatkoztak be, míg az eXistenZ - Az élet játék, illetve a Museo Ezüst Medvét nyertek Berlinben.

Legfrissebb munkája a XV. században játszódó, tízrészes történelmi sorozat, a Hunyadi, ami televíziós nézettségi rekorder lett Magyarországon.

A Magyar Mozgókép Fesztivál és a Magyar Filmakadémia életműdíjával kitüntetett alkotók az elismerést ünnepélyes gálán vehetik majd át június 20-án a Balatonfüredi Kongresszusi Központban. A fesztivál részeként megvalósuló eseményt a közmédia M5 csatornája élőben közvetíti.