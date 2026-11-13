Erdély magyar lelke a tét: a hungarikumnak számító Torockó is veszélybe kerülhet, ha meglépi ezt Bukarest

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Bukaresti szélirányból ismét olyan fenyegető terveket lengettek be, amelyek alapjaiban rengethetik meg az erdélyi magyar közösségek évszázados intézményrendszerét és kulturális önazonosságát. Romániában ugyanis a közigazgatási reform örve alatt olyan összevonásokat szorgalmaznak, amelyek kizárólag rideg lakossági statisztikákra épülnek, figyelmen kívül hagyva a történelmi, kulturális és identitásbeli tényeket. E folyamat ellen emelt szót az RMDSZ és az 1500 fő alatti kistelepülések vezetői, amikor nemrég elfogadták torockói nyilatkozatot.

Balázs D. Attila
2026. 11. 13. 17:43
Torockó főtere a Székelykővel
Torockó főtere a Székelykővel Forrás: MN

 

Egy önkényes összevonás során a tervezett falurombolással felérő intézkedések ugyanis nemcsak a közigazgatási önállóságot számolják fel, hanem veszélybe sodorják a helyi identitásmegőrzést is. A magyarlakta települések beolvasztásával könnyen a kritikus, 20 százalékos küszöb alá eshet a magyarság aránya az újonnan kreált, mesterséges körzetekben, ami hosszú távon az anyanyelvhasználati jogok csorbulásához és a helyi döntéshozatal elvesztéséhez vezet.

Amennyiben a kormány megfelelő előkészítés, valós hatástanulmányok, a helyi közösségek beleegyezése és a kisebbségi jogok biztosítása nélkül terjeszt elő kötelező település-összevonásról szóló törvényjavaslatot, az RMDSZ minden rendelkezésére álló parlamenti eszközzel fellép ellene, beleértve a bizalmatlansági indítványt is

 – szögezték le a torockói nyilatkozat aláírói. 

Sepsiszentgyörgy polgármestere A Székelykő marad. De mi lesz Torockó önállóságával? című véleménycikkében kijelentette:

„A Székelykő és Torockó látványa összetartozik. A szikla, az alatta húzódó fehér házak sora és az itt élők vendégszeretete együtt az erdélyi magyarság egyik legismertebb jelképe. A látogatóknak örökség, a torockóiaknak a mindennapi életük része.”

Egy közigazgatási átszervezés után a hegy és a házak ugyanott maradnának. Megváltozhatna viszont a közösség lelke és az, hogy mekkora beleszólása maradna a saját jövőjébe. 

Mindemellett felhívta a figyelmet arra is, hogy az embereknek egyáltalán nem mindegy, hogy egy igazolásért három vagy harminc kilométert kell utazniuk, hogy jár-e oda távolsági busz, s hogy milyen szolgáltatások maradnak helyben, és ha a falujukban javításra szorul egy út, lesz-e, aki eléri, hogy pénz is jusson rá a közös költségvetésből? Mint hangoztatta, ezekre a kérdésekre még nem született megnyugtató válasz.

A Maszol.ro portál információi alapján Románia 14 megyéjében összesen 63 olyan közigazgatási egység van, amelynek lakossága nem haladja meg az 1500 főt, és ahol a magyarok aránya meghaladja az 5 százalékot.

Veszélyeztetett erdélyi kistelepülések Forrás: maszol

Decentralizáció helyett központosítás

A közigazgatási átszervezés mögött meghúzódó pártpolitikai manőverek – legyen szó a román Szociáldemokrata Párt (PSD) elhibázott terveiről vagy a kormánypártok következetlen lépéseiről – világosan mutatják, hogy a decentralizáció jelszava mögött valójában centralizációs, azaz központosítási törekvések rejtőznek. Mint Csoma Botond képviselőházi frakcióvezető rámutatott: helyi népszavazás nélkül senki sem kényszeríthet rá a lakosságra olyan erőszakos egyesítéseket, amelyek megpecsételik a kistérségek sorsát.

„Nem lehet népszavazás nélkül, és nem lehet az etnikai szempont figyelembevétele nélkül végrehajtani a reformot. Ezt a kérdést nem lehet leegyszerűsíteni egyetlen számszerű kritériumra” – nyilatkozta Csoma a román Agerpres hírügynökségnek.

Ha a román kormány mégis figyelmen kívül hagyja a torockói nyilatkozatban megfogalmazott követeléseket, és valódi hatástanulmányok, valamint a kisebbségi jogok garanciái nélkül lépteti életbe a kötelező összevonásokat, a magyar parlamenti képviselet minden rendelkezésére álló eszközzel – beleértve a bizalmatlansági indítványt is – gátat szab ennek a folyamatnak. Az erdélyi magyar közösség nem fogja tétlenül nézni, hogy évszázados hagyományait, önkormányzati jogait és szellemi örökségét adminisztratív tollvonásokkal megsemmisítsék – hangoztatták az RMDSZ-részéről.

 

Torockó, a megújulás mintája

Miközben Bukarest a kistelepülések felszámolásán fáradozik, Torockón a helyi közösség életerejét bizonyítja a több mint 430 éves torockói iskola épületének teljes megújulása is, amelyre október végén kerül sor. Ez a szimbolikus intézmény a bizonyíték arra, hogy az erdélyi kistelepülések igenis képesek a jövő építésére, ha megkapják a megmaradásukhoz szükséges teret és keretet.

A torockói iskola (a mai Torockói „Sebes Pál” Általános Iskola elődje) Erdély egyik legjelentősebb unitárius algimnáziuma (partikulája) volt. Első okleveles említése 1595-ből származik, és évszázadokon át kulcsszerepet töltött be a régió szellemi életében. Maga Brassai Sámuel, az utolsó erdélyi polihisztor is  a torockói iskolában alapozta meg tudását, mindemellett Kriza János, a híres néprajzkutató, költő és későbbi erdélyi unitárius püspök is szintén itt sajátította el az alapokat.

 

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