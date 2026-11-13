Erdély magyar lelke a tét: a hungarikumnak számító Torockó is veszélybe kerülhet, ha meglépi ezt Bukarest

Egy önkényes összevonás során a tervezett falurombolással felérő intézkedések ugyanis nemcsak a közigazgatási önállóságot számolják fel, hanem veszélybe sodorják a helyi identitásmegőrzést is. A magyarlakta települések beolvasztásával könnyen a kritikus, 20 százalékos küszöb alá eshet a magyarság aránya az újonnan kreált, mesterséges körzetekben, ami hosszú távon az anyanyelvhasználati jogok csorbulásához és a helyi döntéshozatal elvesztéséhez vezet.
Amennyiben a kormány megfelelő előkészítés, valós hatástanulmányok, a helyi közösségek beleegyezése és a kisebbségi jogok biztosítása nélkül terjeszt elő kötelező település-összevonásról szóló törvényjavaslatot, az RMDSZ minden rendelkezésére álló parlamenti eszközzel fellép ellene, beleértve a bizalmatlansági indítványt is
– szögezték le a torockói nyilatkozat aláírói.
Sepsiszentgyörgy polgármestere A Székelykő marad. De mi lesz Torockó önállóságával? című véleménycikkében kijelentette: