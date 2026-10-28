70 éve hunyt el az 56-os forradalom mártír történésze, aki leleplezte a román nacionalizmus mítoszait

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Hetven évvel ezelőtt, az 1956-os forradalom napjaiban veszítette életét a magyar történettudomány egyik legkiválóbb alakja, I. Tóth Zoltán történész, akadémikus, egyetemi tanár, az ELTE Történettudományi Karának dékánja, akinek életműve a Kárpát-medencei nemzetiségi kérdések feltárásának egyik alapkövévé vált. 80 éve megjelent könyve, Az erdélyi román nacionalizmus első százada komoly muníciót ad ma is a magyarságnak a Bukarest felől előtörő történelemhamisítási kísérletekkel szemben.

2026. 10. 28. 5:12
I. Tóth Zoltán feketegránit szobra az MTA épülete előtt
I. Tóth Zoltán feketegránit szobra az MTA épülete előtt Forrás: Köztérkép

A kommunista diktatúra időszakában a történész pályája sem alakulhatott zavartalanul, ám igazi formátumát 1956 őszén, az egyetemi ifjúság és a forradalom melletti bátor, gerinces kiállásával bizonyította. Ezekben az években – mint az MTA Történeti Állandó Bizottságának, a Magyar Történelmi Társulat alelnöke, az Újkori magyar történeti szekció elnöke – aktív része volt az e testületek által képviselt tudománypolitika kidolgozásában. A forradalom idején közvetíteni próbált a forradalmi ifjúság és a hatalom között. A Kossuth-téri vérengzés idején egy előre bejelentett delegációt vezetett a Parlament közelében, az Akadémia utcában lévő pártközpontba, hogy elmondja, mit kívánnak a tüntető diákok. Ekkor viszont az épület kapuja közelében azonban szovjet golyók megölték.

Az 1956. október 25-én, a Kossuth-téri sortűz idején bekövetkezett tragikus mártírhalála olyan pótolhatatlan veszteség volt a magyar akadémiai élet számára, amelynek emléke évtizedekig tabunak számított.

I. Tóth Zoltán nemcsak tudósként, hanem a hallgatóiért felelősséget vállaló egyetemi vezetőként is példát mutatott, öröksége pedig a magyar történeti gondolkodás egyik fundamentumaként él tovább.

I. Tóth Zoltán történész Forrás: Ujkor.hu

A korán elhunyt történész a Bánságban, az akkor még Temes vármegyéhez tartozó Versecen született 1911. augusztus 11-én. Édesanyja a szerb származású Joanovics Ilona Zsófia volt, édesapja Tóth Benjámin pénzügyi tisztviselő, aki később, a temesvári református egyházkerület megyeszerte ismert, megbecsült gondnoka lett. Az Újkor.hu információi alapján édesapja szolgálati helyeitől függően az elemi iskolát Csákon, majd 1919-től Temesváron végezte, itt érettségizett a helyi piarista gimnáziumban 1929-ben, de már a kegyetlen román tanügyi rendszer zserint. Ez olyannyira meghatározó, és vélhetően megrázó élménye volt, ami végül történészként a román nacionalizmus kutatására fordította figyelmét. 

Érettségije évében a magyar diákok kilencven százaléka ugyanis elégtelen osztályzatot kapott, mert egy miniszteri rendelet miatt idegen bizottság előtt, románul kellett érettségizniük.

Másik szakmailag fontos élménye volt, hogy egyetemi évei idejében viszont feltűnt az a román történésznemzedék, amely már kritikusan viszonyult a korábbi román történelemtudomány „nemzeti messianizmusához”.

I. Tóth Zoltán főbb művei:

  • Magyar utazók Nyugat-Európában a XIX. sz. első felében (Nagyvárad, 1939)
  • Iorga Miklós és a székelyek román származásának tana. (Kolozsvár, 1941, Erdélyi Tudományos Füzetek 128.)
  • A román történettudomány és a székelyföldi románság kérdése. (Kolozsvár, 1942, Erdélyi Tudományos Füzetek 145.)
  • Tuhutum és Gelou. Hagyomány és történeti hitelesség Anonymus művében (Századok, 1945-1946)
  • Az erdélyi román nacionalizmus első százada, 1697-1792 (Budapest, 1946, jóval később románul is kiadták, 2005-ben pedig idehaza az Attraktor is újra kiadta)
  • Klein Sámuel és az erdélyi román felvilágosodás (Kolozsvár, 1947)
  • Varga Katalin (Budapest, 1951)
  • Parasztmozgalmak az Erdélyi Érchegységben 1848-ig (Budapest, 1951, románul Bukarest, 1955)
  • A Szemere-kormány nemzetiségi politikája (Budapest, 1952)
  • Kossuth és a nemzetiségi kérdés 1848-49-ben (Kossuth-Emlékkönyv, Budapest, 1952)
  • A sok nemzetiségű állam néhány kérdéséről az 1848 előtti Magyarországon (Budapest, 1955)
  • Bălcescu Miklós élete (Budapest, 1958)
  • Az erdélyi és magyarországi román nemzeti mozgalom 1790-1848 (Budapest, 1959)
  • Magyarok és románok (Tanulmányok Csatári Dániel életrajzi bevezetőjével és I. Tóth Zoltán műveinek bibliográfiájával, Budapest, 1966)

 

tóth zoltánaz erdélyi román nacionalizmus első századatörténészSzóljon hozzá!

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