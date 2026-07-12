Aranykapu múltunk és jövőnk között
Népmeséink világa ritkán kap akkora teret a modern könyvpiacon, mint amekkorát a Szkítia Kiadó legújabb, monumentális vállalkozása követel magának. A nemrég megjelent, több mint ezer oldalas Nagy magyar népmesegyűjtemény nem pusztán egy újabb ünnepi díszkiadás, hanem egy ambiciózus kulturális és tudományos projekt, amely egyetlen keményfedeles kötetbe sűríti a 19. és 20. század legfontosabb mesegyűjtéseit.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!