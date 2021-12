Oroszország saját nemzeti űrállomás megépítését fontolgatja

Alternatív megoldás a saját űrállomás

Sajtójelentések szerint Oroszország ezután kivonulhat a nemzetközi projektből, partnerekre ruházva át a felelősséget a saját szegmenséért.

Fennáll az a lehetőség is, hogy az orosz fél amerikai támogatással továbbra is fenntartsa saját moduljait. Az alternatív megoldás egy orosz nemzeti orbitális állomás létrehozása lenne, amelynek első modulját a tervek szerint 2025-ben bocsátanák fel, és amelynek telepítését 2035-ben fejeznék be.

Borítókép: a Szojuz MSz–18 orosz űrhajó felbocsátása a bajkonuri űrközpontból (Fotó: MTI/EPA/NASA/Bill Ingalls)