Frank Tamás elköszön?

Baumgartner Zsolt, az első magyar Formula–1-es pilóta, a régóta húzódó szponzorálási ügy kedvezményezettje – vagy éppenséggel kárvallottja – reményét fejezte ki, hogy csupán félreértésről van szó az egyik támogatójával kapcsolatban. A versenyző arra reagált, hogy a Mol Rt. bejelentette: újra kívánja tárgyalni a pilóta támogatásának feltételeit.

– Jelenleg külföldön tartózkodom, de természetesen értesültem az otthon történtekről – mondta Baumgartner. – Bízom benne, hogy csak félreértésről van szó, és a menedzsmentnek mihamarabb sikerül megoldást találnia. Ami engem illet, továbbra is az előre megszabott menetrend szerint készülök. Úgy, hogy méltóképpen képviselhessem a magyar színeket.

Az olajcég korábban arról tájékoztatott, hogy nem szándékozik ugyan kivonulni a versenyző mögül, továbbra is segíteni szeretné őt, ugyanakkor a szándéknyilatkozat aláírása óta bizonyos körülmények megváltoztak, s ezért akarnak újra tárgyalni. Baumgartner Zsolt december 23-án írta alá a szerződését a Minardihoz, s lehet, hogy ez a gond.

Korábban ugyanis arról volt szó, hogy a Jordan-istálló pilótájaként kap támogatást a Moltól, amelynek a képviselője elmondta: erről, mármint a másik istállóról, nem tájékoztatta a céget a versenyző menedzsere, Frank Tamás. A Mol bizalma megrendült a menedzserben, mivel nem kapott információt a változásokról, sem a pontos részletekről.

A szóvivő elmondta azt is, hogy pontosan ismerni akarják az üzleti feltételeket, továbbá a cég számára biztosítható előnyöket és lehetőségeket, „mert a szponzoráció üzleti szerződés, amelynek mindkét fél számára előnyöket kell biztosítania. Úgy tűnik, hogy ezt a Baumgartner menedzsere nem értette meg”.

Szerintük ugyanis Frank nem tájékoztatta a Molt a szponzorációs feltételekről, amelyek szükségesek a szerződés megkötéséhez. A cég az összes körülményről és a szereplők változásáról csupán a sajtóból értesült, ami elfogadhatatlan. „Baumgartner szponzorációja nem jótékonysági juttatás, hanem üzleti vállalkozás” – tette hozzá a szóvivő.

Az újságokban megjelent öszszegeket a Mol nem kívánja kommentálni. A cikkek 380 millió forintos támogatásról írtak, amit a cég hatvanmillióra akar csökkenteni – legalábbis az információik szerint. A szóvivő azt is hangsúlyozta, hogy a tárgyalások közben kiszivárgó információk, pénzösszegek megdöbbentették őket, s ez további bizalomvesztéshez vezetett.

Frank Tamás a tényekre alapozva közölte az alábbiakat.

– A múlt év decemberének első napjaitól kezdve folyamatosan tájékoztattuk a közvéleményt arról, hogy Baumgartner Zsolt menedzsmentje – mivel a Jordan-csapathoz kapcsolódó opció lejárt – tárgyalásokat kezdett a Minardival. A Mol ügyvezető igazgatójának ez év január 5-én, 1 óra 37 perckor kelt e-mailjére, illetve az abban foglalt kérésekre 2004. január 6-án, 11 óra 21 perckor ugyancsak e-mailben részletes választ és felvilágosítást adtunk. Az ügy folyamatáról és alakulásáról az ügyvezetőt bizonyítható módon folyamatosan tájékoztattuk.

A szerződés körüli hírfolyamnak azonban ekkor még nem volt vége. A Mol-szóvivő által kiadott közleményre reagálva a délutáni órákban Frank Tamás felajánlotta a lemondását, mert mint elmondta, nem akarja, hogy a személyével kapcsolatban fennálló megrendült bizalom akadálya legyen egy esetleges szerződéskötésnek. – Az ügy fontosságára való tekintettel nem szeretnék akadálya lenni Baumgartner Zsolt karrierjének, így szükség esetén hajlandó vagyok lemondani menedzseri tisztségemről – nyilatkozta Frank Tamás.