Motorcsónakban a száz nap múlva százéves Keleti Ágnes

Az 1921. január 9-én Budapesten született Keleti Ágnes a koronavírus miatt a szokottnál természetesen óvatosabban él, ő maga is és környezete is ügyel az óvintézkedésekre. A rendszeres szobai mozgástól azonban nem térítheti el semmi. Ennek és a helyesen megválasztott étrendnek köszönhetően továbbra is fitt és jó kedélyű. Nehezen viseli, hogy a kockázatokra való tekintettel nem hódolhat mindenkori kedvenc szórakozásának, az utazásnak. Így a tavaly őszi barcelonai és a karácsonyi bécsi kirándulása óta már nem is lépett át a határon túlra. Számára is maradt a belföld, a vírus első hullámát a Mátrában vészelte át, most ősszel pedig – amíg az időjárás megengedte – Balatonfüreden időzött sokat, a sétány közönségének nagy örömére. A Dunán is feltűnt egy motorcsónakos túra vendégeként, ami olyan jól sikerült, hogy az ott készült kép került fel az életét bemutató könyv címlapjára.

Keleti Ágnes remekül érezte magát a Dunán

Fotó: Róth Tamás