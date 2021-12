Kismesteri címeket is osztanak Győrben

A háromnapos viadal nyitányaként pénteken 10 órától a fiú gyermek kezdő korcsoport mutatja meg tudását. Ezt követően a fiú gyermek haladó, serdülő kezdő korcsoport szerepel majd, ezzel párhuzamosan zajlik a női szuper-csapatbajnokság második fordulójának első etapja. 15.30-tól kezdődik az igazi nagyüzem: a felnőtt férfi tornászok mesterfokú bajnokságával egyszerre tart a serdülő haladók, kadettek Kismester bajnoksága is. A férfi mesterfokú bajnokságon a szokások szerint 12 versenyző indulhat, a felnőtt országos bajnokság 1–6. helyezettje, az ifi országos bajnokság 1–3. helyezettje és további három fő jelölés alapján. Pénteken a férfiaknál összetett eredményt hirdetnek, illetve a viadal egyben selejtező a szerenkénti finálékra is. A férfiversennyel egy időben következik női szuper-csb második fordulójának záróakkordja. A kétetapos női szuper csb második fordulója szintén kvalifikál a szerenkénti döntőkre, valamint a nőknél a mesterfokú bajnokság összetett fináléjára, ahova 12 versenyző kerülhet be. A program szombaton 11 órától folytatódik, ekkor a férfiak szerenkénti döntőit (talaj, lólengés, gyűrű), valamint a hölgyek mesterfokú bajnokságának egyéni összetett döntőjét tartják. A háromnapos viadal vasárnap 11 órától a férfiak (ugrás, korlát, nyújtó) és nők (ugrás, felemás korlát, gerenda, talaj) szerenkénti döntőivel zárul.

A férfiaknál a felnőtteknél nyújtón Eb-bronzérmes Vecsernyés Dávid (BHSE) is indul majd, csakúgy, mint az idei világbajnokságon összetettben a 14. helyen végző Mészáros Krisztofer (GYAC). Emellett több vb-t megjárt sportoló – Bátori Szabolcs, Tomcsányi Benedek – is a szerekhez lép Győrben, ahol tehát mesterfokú és kismesteri címeket is osztanak.

– Ez is, csakúgy, mint a szuper-csapatbajnokság, egy keretmegerősítő verseny lesz. Mindenki készül, mindenki jól szeretne szerepelni, de azért az látszik, hogy már év vége van. A két fő versenyünk idén az Európa-bajnokság és a világbajnokság volt, ezzel együtt szerintem jó kis verseny lesz – mondta el a Magyar Tornaszövetség hírlevelében Kovács István szövetségi kapitány.