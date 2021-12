Önbizalomnövelő, szoros vereség az olimpiai bajnok ellen

A pénteki 33-28-as vereség után ma délután ismét megmérkőzött a decemberi világbajnokságra készülő magyar és a francia női kézilabda-válogatott. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány az itthoni rehabilitációját töltő Szöllősi-Zácsik Szandra kivételével valamennyi vb-re nevezett játékost jelölte a párizsi találkozóra.

A vb előtti utolsó felkészülési mérkőzés magyar szempontból remekül kezdődött: ugyan a védelem továbbra is szellősen mozgott, akkor kígyóztak be a virtuóz francia lövők és irányítók, amikor csak akartak, de a támadó játék remekül működött. Háfra Noémi és Klujber Katrin bátran vállalkozott a szaggatotton túlról, és működtek az eddigi erények, elsősorban a szélsőjáték és a lerohanás. Szűk negyedóra elteltével két góllal is meglépett a magyar csapat, pedig Szikora Melinda nem is brillírozott a kapuban. Niakaté és Nocandy viszont elkapta a fonalat. Kapaszkodtak a franciák, de a meglepően jó magyar átlövőjátékra nem volt ellenszerük.

A meccs barátságos jellegét mi sem bizonyította jobban, mint hogy a 24. percben volt az első kiállítás. Zadit zavarták le két percre a játékvezetők, és Bordás Réka azonnal kihasználta az előnyt. Már három volt ekkor a magyar előny, sőt négy. Tóth Eszter az üres kapura lőtt. Olivier Krumbholz szövetségi kapitány már a második idejét kérte ki pár perccel a szünet előtt, de nem lett foganatja. 18-14-es magyar előnnyel ért véget az első félidő.

Két francia góllal és két kimaradt Kovács Anett-lövéssel kezdődött a második félidő. Nem folytatódott jól a történet: Horacek hetesével egy gólra zárkóztak az emberelőnyben levő hazaiak. Klujber kényszerből eleresztett távoli bombájával kicsit hátradőlhetett a csapat. De tényleg csak egy kicsit: felkeményedett a franciák védekezése, és nem ez sok jót ígért. Golovin időt kért, de a helyzet nem változott, a francia lendület tovább tartott, és a vezetést is átvette az olimpiai bajnok. Több mint nyolcperces gólcsend után Klujber dobott újabb gólt. A második félidő első tíz percét 7-2-re nyerték a franciák.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

A semmiből hirtelen magára talált a magyar válogatott, Klujber elképesztő, kapufás bombájával a vezetést is visszavette. Pillanatokon belül változott az állás, nagyon szorosan alakult a végjáték, egy gólos francia vezetéssel fordultak rá a csapatok a hajrára, ebből rögtön két gól lett a hátrány. Két perccel a vége előtt Golovin időt kért: a támadás végén Planéta hetest dobott, de a győri kapus, Glauser védett. A következő akció végén a magyarok legjobbja, Klujber hatodik góljával feljött a magyar válogatott egy gólra, és sajnos ez lett a vége.

A második félidőt 15-10-re nyerte meg a francia válogatott, a találkozón végül egy góllal bizonyult jobbnak. Folytatás Spanyolországban jövő héten a vb-n.

Női kézilabda, felkészülési mérkőzés: Franciaország–Magyarország 29-28 (14-18).

A magyar válogatott csoportmérkőzései a világbajnokságon:

December 2., 20:30: Magyarország–Szlovákia (Tv: M4 Sport)

December 4., 20:30: Magyarország–Csehország (Tv: M4 Sport)

December 6., 20:30: Magyarország–Németország (Tv: M4 Sport)

Borítókép: Szoros meccset játszott a válogatott az olimpiai bajnokkal (Fotó: MTI)