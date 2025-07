Itt a bejelentés: eldőlt Dzsudzsák Balázs jövője

Igaznak bizonyultak a korábbi értesüléseink, Dzsudzsák Balázs marad Debrecenben. A 109-szeres válogatott középpályás szerződéshosszabbítását a DVSC hivatalos honlapján jelentette be.

Hivatalos: Dzsudzsák Balázs marad Debrecenben. Fotó: Haon.hu

Ugyan a DVSC arról nem számolt be, hogy milyen hosszú szerződést kötött a 39 éves középpályással, de az MTI korábban arról írt, hogy a magyar válogatottsági csúcstartó Dzsudzsák Balázs újabb egy évre hosszabbítja meg a szerződését a Debreceni VSC-vel, így valószínűleg az egykori válogatott játékos ismét rövid távú kontraktust írt alá a cívisvárosban.

Dzsudzsák kétségtelenül a DVSC legendája

A 38 éves futballista először 2004-ben igazolt Debrecenbe, utána játszott a holland PSV Eindhoven, az orosz Anzsi Mahacskala és Dinamo Moszkva, a török Bursaspor csapatában és az Egyesült Arab Emírségekben.

Dzsudzsák 2020-ban tért vissza nevelőegyesületéhez, azóta is vezéregyénisége és meghatározó játékosa az egyesületnek. A 109-szeres válogatott labdarúgó visszatérése óta egyetlen idényben sem maradt adós a gólokkal és gólpasszokkal, az előző kiírásban 32 bajnoki mérkőzésen 2 gólt szerzett. De a játék egyik aspektusában még 38 évesen is kiemelkedett az NB I-ből. Ugyanis még ennyi idősen is maga mögé utasított mindenkit a gólpasszok külön versenyében: 11 asszisztja azt jelentette, hogy ő készítette elő a legtöbb gólt a 2024/25-ös idényben – hívta fel rá a figyelmet a Haon.hu.