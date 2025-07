Megerősítették Debrecenben, hogyan alakul Dzsudzsák jövője

Egy nagyszerű edzőt szerződtettünk, aki igyekszik majd beépíteni a fiatalokat a gárdába. Csodálatos jövő áll előttünk, még fogunk jó játékosokat igazolni, kérem, szavazzanak nekünk bizalmat. Nem a múltban élek, hiszek a jövőben és büszke vagyok arra, hogy a DVSC elnöke lehetek. Mindenkit arra kérek, ne higgyen az álhíreknek, csak annak, amit a klub közöl. Régen szerettem volna már, hogy a DVSC csatlakozzon egy multiklub rendszerhez, ez most sikerült, a Five Eleven révén új partnerünk van. Én vagyok az elnöke a klubnak és maradok is elnök és részvényes. A terv az, hogy a Loki a multiklub rendszerben egyre magasabbra emelkedjen, ennek kapcsán minden új hírt meg fogunk osztani a szurkolókkal