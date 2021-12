Rég nem látott ismerőst hoz vissza a most debütáló Katari Nagydíj

Ahogy azt már ebben az idényben megszokhattuk, az előző hét végi futam az azt követő héten is bőven szolgáltat beszédtémát a Formula–1-es berkekben. Katarba megérkezvén még a múlt vasárnapi Sao Pauló-i Nagydíj utózöngéitől hangos a bokszutca, hiszen míg két bajnokaspiráns, Max Verstappen (Red Bull) és Lewis Hamilton (Mercedes) a pályán vív drámai csatákat, addig csapatfőnökeik, Chris­tian Horner és Toto Wolff a pályán kívül drámáznak. Az új bizonyítékok, vagyis Verstappen belső kamerás felvételeinek előkerülése után a Mercedes kérvényezte a Nemzetközi Automobil-szövetségtől (FIA), hogy vizsgálják felül a Red Bull pilótájának védekezési manőverét, amivel leszorította Hamiltont a pályáról. Ilyen kérelmeket ritkán nyújtanak be a csapatok – idén ez a harmadik –, és idáig egyszer sem adtak igazat a kérvényezőnek.

Hamilton az időmérőről való kizárása és a futamra való öthelyes rajtbüntetése miatt a tizedik pozícióból indulva is hatalmas fölénnyel, tíz másodperccel nyerte meg a brazil futamot, Mercedese elképesztő tempóját a bikák alighanem tátott szájjal bámulták. Feltehetnénk a kérdést, miért szükséges ez a hercehurca, hiszen a győzelemért járó huszonöt pont már a zsebükben van, ráadásul Hamilton ellentmondást nem tűrően gázolt át a mezőnyön – egyértelmű, hogy ő ül a lovon a világbajnokság záró szakasza előtt. Ugyanakkor a hátránya még mindig tizennégy pont Verstappennel szemben, tehát a Mercedesnek nem jönne rosszul valamilyen büntetés kicsikarása a holland vetélytárs számára a Katari Nagydíjra.

Annál is inkább, mert bár a 2004-ben megépült losaili pályán gyorsaságimotoros- és túraautó-futamokat is rendeztek már, a száguldó cirkusz mezőnye először fordul meg az ázsiai helyszínen – az F1 pilótái közül mindössze Sergio Pérez (Red Bull) versenyzett itt korábban, még 2009-ben a GP2 Asia bajnokságban. Az istállók tehát nem tudják, mit várhatnak a katari futamtól, s ami azt illeti, a szabadedzések is csak módjával fogják segíteni a felkészülésüket. A három tréning közül kettőt ugyanis a nappali forróságban tartanak meg, az időmérőt és a futamot viszont helyi idő szerint este rendezik (a bahreini idénynyitó óta először rendeznek villanyfény mellett versenyt a Formula–1-ben), amikorra valamelyest lehűl a levegő, így a pályaviszonyok is megváltoznak.

Losail az idény végi ázsiai túra első állomása, a folytatásban Szaúd-Arábia következik, majd december 12-én Abu-Dzabiban ér véget a száguldozás 2021-ben. Katar egyébként a járványhelyzet miatt visszalépő Ausztrália beugrójaként kapott rendezési jogot, és az emírség 2023-tól legalább tíz éven keresztül állandó helyszíne lesz a versenynaptárnak, jövő novemberben a szintén az emírségben zajló labdarúgó-világbajnokság miatt nem látogat el ide a mezőny. Ahogy a futball vb-esetében a nemzetközi szövetséget, úgy a Formula–1 vezetőit is rengeteg kritika érte, amiért Katarba, illetve Szaúd-Arábiába is elviszik a sportágukat, vagyis olyan helyszínekre, ahol eltiporják a nők és a bevándorlók jogait is. A száguldó cirkusz egykori tejhatalmú ura, Bernie Ecclestone 2015-ben maga is ellenezte egy újabb közel-keleti verseny ötletét, mondván, már épp elég futam van a régióban. Eccslestone azonban azóta távozott, és az utód Liberty Media vezetői terjeszkedni akarnak, ráadásul a koronavírus miatti bevételkieséseket is pótolnák. Szerintük mindkettőre remek megoldást jelentenek az ázsiai helyszínek:

– A régió kiemelten fontos a számunkra. Szaúd-Arábia lakosságának hetven százaléka még nem töltötte be a harmincat. Szeretnénk nyitni az esetleges új rajongók felé – nyilatkozta korábban Chase Carey, az F1 egykori elnöke.

Az állás, pilóták: 1. Verstappen 332,5 pont, 2. Hamilton 318,5, 3. Bottas 203. Konstruktőrök: 1. Mercedes 521,5, 2. Red Bull 510,5, 3. Ferrari 287,5.

A hétvége menetrendje: Péntek: 1. szabadedzés 11.30, 2. szabadedzés 15.00 Szombat: 3. szabadedzés 12.00, időmérő edzés 15.00 Vasárnap: futam 15.00.

Borítókép: A losaili pálya (Fotó: EPA/Noushad Thekkayil)