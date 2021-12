Szilágyi Áron rangos trófeát vehetett át az orosz milliárdostól

A FIE elnöki tisztét 2008 óta ellátó Aliser Uszmanov megbízatása eredetileg tavaly novemberig élt volna, de a koronavírus-járvány miatt a tisztújítást egy évvel elhalasztották. A megnyújtott olimpiai ciklus után csak a milliárdos üzletember jelentkezett a posztra.

– A tokiói olimpia mérföldkő volt sportágunknak. Nemcsak azért, mert nagyszerű versenyeket rendeztünk, hanem mert a vívás történetében először tizenkét fegyvernemben osztottunk érmeket. Klasszis vívóink, remek mestereink vannak, ezrek indulnak a junior- és kadetversenyeken, kiváló versenybíróink vannak, és nagyszerű emberek dolgoznak a Nemzetközi Vívószövetségnek. Biztos vagyok abban, hogy sikeres és fényes jövő vár sportágunkra – idézi a Magyar Vívószövetség honlapja Aliser Uszmanov megválasztását követően mondott beszédét.

A lausanne-i tisztújító kongresszuson jelen volt és felszólalt Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is. A kongresszuson újraválasztották a különböző bizottságok tagjait is. Magyar részről Kamuti Jenő az orvosi, Czeglédy Edina pedig az ügyvédi bizottság tagjai közé került, de a további kilenc magyar kandidálás elbukott. A FIE legfontosabb döntéshozó bizottságába, a végrehajtó bizottságba nem került be a Magyar Vívószövetség főtitkára, Tamás Henriette, akit a magyar szövetség az eddigi tag, a kétszeres olimpiai bajnok Szabó Bence helyett jelölt. Az, hogy a végrehajtó, a versenybírói és a technikai bizottságnak sincs magyar tagja, mindenképpen nagy kudarc számunkra a sportdiplomáciai fronton.

– A müncheni olimpia után, 1973-ban választottak be az orvosi bizottságba, amelynek lassan ötven éve egyfolytában tagja vagyok, és húsz évig voltam az elnöke – mondta az MTI-nek a 84 esztendős, tőrözőként kétszeres olimpiai ezüstérmes Kamuti Jenő, majd hozzátette: ezen a tisztújításon már nem is akart indulni, de a kollégái rábeszélték, mondván, hogy szükség van a tapasztalatára, a munkájára. – Nem tagadom, jólesett a felkérésük, bizalmuk, és az is, hogy a közgyűlés megszavazta a tagságomat – tette hozzá.

Lausanne-ban átadták az összetett világkupa-elsőségért járó trófeákat, és a férfikardozóknál ezt háromszoros olimpiai bajnokunk, Szilágyi Áron vehette át Aliser Uszmanovtól. A London (2012) és Rio de Janeiro (2016) után idén nyáron Tokióban is megkoronázott Szilágyi Áron jelenleg 263 ponttal vezeti a világranglistát két dél-koreai vívó, Oh Szang Uk (240 pont) és Kim Dzsung Hvan (187 pont) előtt.