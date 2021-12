Visszatérő vendég nálunk a világ egyik legjobb kerékpároscsapata

Mondhatjuk, hogy a „legújabb kori” Tour de Hongrie és az Israel Start-Up Nation fejlődése összeforr, s közelről végigkísérhettük egy sztárcsapat fejlődését. A 2016-os magyar körversenyen az akkor még csak kontinentális besorolású klub Cycling Academy néven állt rajthoz, de az észt Mihkel Räim révén el is vitte az összetett verseny győztesének járó sárga trikót. A csapat három évvel később már Israel Cycling Academy néven indult nálunk, ekkor már prokontinentális besorolású istállóként, és ismét főszerepet követelt magának: ezúttal a lett Krists Neilands szerezte meg az első helyet az összetett versenyben.

A címvédő csapata 2020-ban is visszatért hozzánk, immár a sportágban legmagasabb nívót képviselő World Teamként. Kevésen múlt az újabb kiemelkedő eredmény, az Israel Start-Up Nation sora végig jól menedzselte az első embert, a svájci Matteo Badilattit, aki végül negyedik lett a királyetapon, s az összetett versenyben is a negyedik helyezést szerezte meg. A pontversenyben az izraeli Itamar Einhorn harmadik lett, a klub pedig második helyen végzett a csapatversenyben.

2021-ben is kitettek magukért az Israel Start-Up Nation menői Magyarországon: a csapat francia sprintere, Rudy Barbieri az első etapon negyedik, a másodikon hatodik, a budapesti befutón pedig nyolcadik lett, de kis híján összejött a történelmi Tour de Hongrie triplázás is, a belga Ben Hermans a királyetapon csak kilenc másodperccel lemaradva lett második, s az összetett versenyben is ezüstérmet szerzett.

Az izraeli csapat egyébként 2020 végén került igazán az érdeklődés központjába, méghozzá egy átigazolás miatt: az Israel Start-Up Nation versenyzője lett a sportág egyik legendás alakja, a négyszeres Tour de France-, kétszeres Vuelta a Espana- és egyszeres Giro d’Italia-győztes brit Chris Froome, akinek jelenléte minden kerékpáros eseményt különlegessé tehet.

Persze, nem csak ő számít nagymenőnek a csapatból. Az Israel Start-Up Nation színeiben 2022-ben tizenöt ország harminc kerékpárosa profiskodik majd, s jó néhány igazi sztárt is találhatunk a klubban. Az egyik nagyágyú a csapat dán „újonca”, az olimpiai ezüstérmes Jakob Fuglsang, de ugyancsak nagy név a szakmában a másik érkező, az olasz Giacomo Nizzolo, aki kétszer is meg tudta már nyerni a Giro d’Italia gyorsasági pontversenyét.

S ha az Israel Start-Up Nation a „megasztárjait” nem is Tour de Hongrie-n veti majd, nem kétséges, hogy így is újra erős sorral érkeznek majd hozzánk.

A 43. Tour de Hongrie-ra a Magyarországról május 6-án Budapest–Visegrád szakasszal induló 105. Giro d’Italia rajtját követő héten kerül sor, május 11–15. között rendezzük meg. A magyar körverseny útvonalát csak a szerződések megkötése és a fontosabb engedélyek beszerzése után hozzák nyilvánosságra.

