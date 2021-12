Akadt egy kis gond Cristiano Ronaldo karácsonyi fotójával

Az már csak természetes, hogy a fotón látható gyermekeken a Manchester United idénybeli hazai és idegenbeli meze is látható, az viszont meglepetést keltett, ami a fa alatt sorakozó ajándékcsomagok között látható. Az előtérben egy zöld ajándéktáskát kell keresnünk, amely bizony nem a Vörös Ördögök, hanem a portugál Sporting hivatalos boltjából származhat. A fotót egyébként több mint 15 millióan kedvelték, köztük a magyar sztárúszó, Hosszú Katinka is.

Ronaldo a lisszaboni klubban kezdte a pályafutását, 2003-ban mindössze 18 évesen a Sportingból szerződött először az Old Traffordra, ahol aztán megindult a világhírnév felé vezető úton. Annak idején 31 meccsen öt gólt és hat gólpasszt ért el a portugál csapatban, de egyáltalán nem kizárt, hogy lesz ennek még folytatása.

A 36 éves klasszis édesanyja, Dolores, aki természetesen szerepel a karácsonyi fotón is, nemrég elárulta, megmondta a fiának, hogy a halála előtt még szeretné látni őt újra a Sporting mezében futballozni. Az édesanya korábban Ronaldo Manchester Unitedbe való visszatérését is előrevetítette, érdemes tehát komolyan venni a vágyait.

A lelkes Sporting-szurkolók már azt találgatják, hogy a titokzatos zöld táska egy mezt rejthet, amelyet a mama ajándékozott Cristianónak, ezzel is kifejezve az óhaját. Dolores egyébként azt is mondta, hogy ha Ronaldo nem tér vissza a Sportingba, akkor az unokája, Cristiano Jr. teljesítheti be az álmát, akit 11 évesen szerinte jobb, mint amilyen az ötszörös aranylabdás volt ugyanennyi idősen.

Érdemes megjegyezni, hogy Ronaldo szerződése 2023 nyaráig szól a Manchester Uniteddel, annak lejártakor már 38 esztendős lesz. Ismerve azonban az elhivatottságát, a kora biztosan nem lehet akadálya a nagy hazatérésnek.

Borítókép: Cristiano Ronaldo a Manchester United mezében (Fotó: Reuters/Ali Camara)