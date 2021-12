Balhézott Magnus Carlsen, egy ismeretlen 17 éves üzbég az új király

A nem csupán a klasszikus, hanem a rapid és a villám műfajban is regnáló világbajnok, Magnus Carlsen nehezen melegedett be a játékva. Két gyengébb riválissal szemben az első két fordulóban csak másfél pontot szerzett, az elsőben csupán hatalmas mázlival nyert, a másodikban pedig csak döntetlenre volt képes. Utána aztán belelendült, sorra győzte le a vetélytársait, köztük például az általa is sokra tartott, iráni származású, francia színekben versenyző Alireza Firouzját.

A 10. fordulóban aztán hatalmas hibát követett el a torna meglepetésemberével, a csupán 17 éves, a világranglistán csak 132. Nodirbek Abduszattorovval szemben. A jobb állását nem tudta nyerésig fokozni, majd egyenlő állásban addig erőltette a dolgot, hogy végül kikapott. A végső elszámolásnál mindkét fél pont nagyon hiányzott neki…

Carlsen persze nem adta fel, s visszakapaszkodott. Az utolsó, 13. forduló előtt négyes holtverseny volt az élen, Abduszattorov, Nyepomnyascsij, Carlsen és Caruana egyaránt kilenc ponttal állt, az ellenfeleik eredményei alapján számított úgynevezett Bucholz-pontokat is figyelembe véve ebben a sorrendben. Mögöttük három 8,5 pontos játékos következett, a lengyel Duda, az amerikai Nakamura és az indiai Gukesh.

Caruana–Nyepomnyascsij, Nakamura–Carlsen és Abduszattorov–Duda volt a párosítás az élcsoportban. Kisebb csalódásra Caruana és Nyepomnyascsij szalonremit játszott, már a hatodik lépés után döntetlenre adták a partijukat, ami különösen előbbi esetében tűnt érthetetlennek, hiszen Caruana így mindenképpen Nyepomnyascsij mögé került.

A másik két játszma annál izgalmasabba alakult. Mindkettő bástyavégjátékba torkollott, s úgy tűnt, Dudának kiváló, Calsennek minimális nyerési esélye van. Végül azoknak lett igazuk, akik azt állítják, minden bástyavégjáték döntetlen – ez a két parti is remibe torkollott. Igaz, Carlsen tőle szokatlanul nem használta ki Nakamura hibáját.

Ezzel megmaradt a négyes holtverseny az élen, méghozzá ugyanabban, tehát Abduszattorov, Nyepomnyascsij, Carlsen, Caruana sorrendben. Ám ennek csak Abduszattorov és Nyepomnyascsij örülhetett, az idén életbe léptetett kissé furcsa lebonyolítás szerint ugyanis csak az első kettő vívhatott rájátszást az első helyért.

Carlsen kiborult, láthatóan nehezen törődött bele a neki kedvezőtlen kifejletbe, a rapid világbajnoki cím elvesztésébe. Ám mindhiába tiltakozott. Mást nem tehetett, mint rögvest elpanaszolta a bánatát az őt kis túlzással mindenhová követő és az eseményt élőben közvetítő norvég tévének, majd a kifogásait a közösségi médiában is posztolta azon nyomban. (Nézzük el neki, hogy dühében az „achievement” angol szót helytelenül írta...)

„Eltekintve a szabályok miatti perpetvartól, micsoda egészen elképesztő teljesítmény!” – utalt az új szabályra, amivel talán ő maga sem volt tisztában. Majd diszkréten a Chess24.com oldalra hivatkozva gratulált a győztesnek.

De ne szaladjunk előre! A döntő két villámpartiból állt. Az elsőben Nyepomnyascsij vezette a világos bábukat, s egyre fokozta az előnyét, de az ifjú üzbég döntetlenre mentette a végjátékot. A másodikban aztán ő dominált, gyorsabb és pontosabb volt, mint Nyepomnyascsij, és megnyerte partit, a finálét, a világbajnokságot. Nyepomnyascsij a klasszikus vb-döntő után, amelyben Carlsennek szemben súlyos, 7,5-3,5-ös vereséget szenvedett, újabb címmeccset vesztett el.

Egyelőre csak a rapid műfajban, de új világbajnoka van tehát a sakkozásnak. Jegyezzük meg a nevet: Nogyirbek Abduszattorov. Magnus Carlsennek idővel neki is figyelmet kell szentelnie, nem csupán a közelmúlt megszokott riválisainak, valamint a szintén roppant fiatal, csupán 18 éves Firouzjának.

Borítókép: A 17 éves vilábajnok, Nogyirbek Abduszattorov (Fotó: Chessdom.com)