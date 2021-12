Berki Krisztián szívszorító üzenete Csollány Szilveszternek

Sajnos egyelőre nincs hír arról, hogy javult volna Csollány Szilveszter állapota: az 51 éves olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornászról egy hete írtuk meg, hogy koronavírus-fertőzéssel kórházban ápolják, az állapota súlyos, lélegeztetőgépre került. Először Sopronban kezelték, majd átszállították Budapestre.

Csollány Szilveszter 2000-ben, a Sydney-ben rendezett ötkarikás játékokon győzött gyűrűn, azóta a tornasportban egyetlen magyar olimpiai aranyérem született: Berki Krisztián a 2012-es londoni olimpián lólengésben bizonyult a legjobbnak. A jelenleg a Magyar Tornaszövetség sportigazgatójaként dolgozó Berki Krisztián hétfőn szívszorító üzenetet osztott meg Csollány Szilveszternek címezve a Facebook-oldalán.

„Pályafutásom egyik legmeghatározóbb pillanata volt, mikor Sydney-ben a Te nyakadba került az aranyérem! Sorsfordító volt számomra, és ennek hatására kezdtem el tudatosabban és koncentráltabban figyelni az edzésekre! Példakép lettél akkor sokunk számára, amivel egy álmot adtál nekünk, fiatal sportolóknak. Mégpedig az olimpiai álmot… Elhittem magamról, hogy ha keményen edzem, küzdök a céljaimért, nekem is összejöhet! Sokszor edzettünk egy teremben, ezért még könnyebben hittem el, hogy talán egyszer én is lehetek OLIMPIAI BAJNOK!!! Bíztam, bíztunk benned az utolsó világbajnokságon is, Debrecenben, ahol aranyérem került a nyakadba, ezzel megkoronázva a hazai szurkolók szeretetét!!! Akkor is küzdöttél, és tudom, hogy most is küzdesz!!! BAJNOK voltál, vagy és leszel is!!! Ahogy eddig mindent, ezt is le fogod GYŐZNI!!! Szurkolok érted, Szilas, mint a pályafutásod alatt sokszor tettem!!!” – posztolta Berki Krisztián.

Borítókép: Berki Krisztián is szorít Csollány Szilveszter gyógyulásáért (Forrás: Facebook/Berki Krisztián)