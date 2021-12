Budapesten nyílt meg Európa legújabb multifunkcionális sportcsarnoka

2018. június 20. fontos dátum. Ezen a napon ért révbe a 2022-es férfikézilabda Európa-bajnokság rendezésére kandidáló magyar–szlovák közös pályázat az Európai Kézilabda-szövetség glasgow-i kongresszusán. Ekkor dőlt el, hogy a pályázatban foglalt tervek meg fognak valósulni. A kormány 2019-ben határozott arról, hogy a beruházás teljes összege nem haladhatja meg az ezermilliárd forintot, és a járványhelyzetben is sikerült tartani a célt.

A Budapesti Kézilabda-aréna ünnepélyes átadásán a magyar kormányt Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, a Magyar Kézilabda-szövetséget Kocsis Máté elnök képviselte.

A multifunkcionális aréna a Nemzeti Sport cikke szerint kontinensünkön az antwerpeni, a manchesteri, az athéni, a krakkói, a párizsi és a lisszaboni után a hetedik legnagyobb befogadóképességű a sorban, 20 022 néző foglalhat helyet sport,- és egyéb rendezvényeken. Nem titok, idővel nem csak sporteseményeknek ad majd otthont az új aréna; kulturális programok, koncertek helyszíne is lehet a ma átadott új csarnok. Ma a Punnany Massif zenekar koncertje lesz az első a sorban. De ma a sporté lesz a főszerep, beiktatják a hírességeket a kézilabda hírességek csarnokába, lesz női All star ügyességi verseny és férfi All star-mérkőzés. A nagyközönség a helyszínen köszöntheti a januári Eb-n szereplő férfiválogatottat.