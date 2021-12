Dárdai Pál távozott, és a Hertha elkezdett futballozni

A Bundesliga legutóbbi fordulójában a Hertha fontos, 2-0-s győzelmet aratott az ugyancsak a kiesés ellen harcot folytató Arminia Bielefeld ellen. Ezzel a berliniek öt nyeretlen meccs után arattak győzelmet először.

A csapatot már Tayfun Korkut irányította, csakúgy, mint egy héttel korábban a Stuttgart elleni 2-2 alkalmával. A korábbi 42-szeres török válogatott középpályás vezetésével tehát két meccsen négy pont került a Hertha neve mellé, ezzel kicsit fellélegezhettek a 14. helyen álló berliniek.

A gárda török származású, német válogatott középpályása, Suat Serdar érthető módon dicsérte az új vezetőedzőt, de úgy, hogy azzal közben – akarva-akaratlanul is – odaszúrt egyet a leváltott Dárdai Pálnak.

– Az első edzés óta próbáljuk a mélységből kihozni a labdákat, mindegy, mennyire szűk a terület. Így sokkal szórakoztatóbb kidolgozni a lehetőségeket. Megpróbálunk futballozni, ez a nagy különbség – vont párhuzamot a korábbi, Dárdai-féle stílussal Serdar, aki szerint a szurkolók is jobban értékelik ezt a bátrabb, támadóbb játékot.

Több németországi újságcikkben is arról írnak, hogy Dárdai pesszimizmusa átragadt a keretre. Például kiemelik: a magyar edző célja az volt, hogy húsz pontot gyűjtsön a csapat a téli szünetig, ehhez képest Korkut sokkal magabiztosabb.

– Ha ránézünk a tabellára, nemcsak azt kell néznünk, hogy a mögöttünk lévőktől milyen távolságban vagyunk, hanem inkább arra kell koncentrálni, hova juthatunk feljebb – mondta Korkut a Hertha Mainz elleni, idegenbeli fellépése előtt, amelyet kedden rendeznek.

Az új edző egyik nagy találmánya, ami az eddigi két mérkőzésén működött, hogy a támadósorban egyszerre szerepelteti Stevan Jovetićet és Ishak Belfodilt. Előbbi három gólt szerzett a két meccsen, utóbbi pedig két gólpasszt adott. Mindkét játékos a nyáron érkezett a Herthához, de Dárdai egyiküknek sem találta a helyét igazán, kevesebb szerephez jutottak, mint arra a múltjuk alapján számítani lehetett.

– Megférnek egymás mellett a pályán. Hiába méretesebb csatárok mindketten, mert közben nagyon mobilok is, folyton figyelik egymást, és változtatják a pozíciójukat – dicsérte a csatárduót Korkut.

Eközben a Hertha sportigazgatója, Arne Friedrich is arról beszélt, hogy pozitív változásokat lát az edzőváltásnak köszönhetően. – Már most látható a különbség a védekezésben és a jobb kommunikációban is. A játékosok végre bíznak magukban, nem bujkálnak a pályán, pozitív tendencia indult el.

Két meccsből persze kár lenne elhamarkodott következtetéseket levonni, ebben az idényben egyszer már Dárdai vezetésével is úgy tűnt, hogy megindul felfelé a Hertha, szeptemberben és októberben is nyert kétszer egymás után a csapat, amely utána mégis visszaesett.

Az edzőváltás hatásai Dárdai Mártonra nézve is érdekesek lehetnek, de az egyelőre nem derülhetett ki, hogy Dárdai Pál középső fiával mennyire számol Korkut, mert amióta ő irányítja a csapatot, izomsérülés miatt nem játszhatott a fiatal védő.

Borítókép: Dárdai Pál (Fotó: MTI/AP/Michael Sohn)