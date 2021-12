Európa legjobb csapatával nem bírt a magyar ezüstérmes

Szerda este szinte teljesen megtelt a Nyéki Imre uszoda nézőtere, a helyi vízilabdacsapat ugyanis Európa legjobb együttesét, a Bajnokok Ligája címvédőjét látta vendégül. A nyár óta a magyar válogatott Zalánki Gergőt is foglalkoztató Pro Recco makulátlan mérleggel vezeti az olasz bajnokságot és a BL-ben a B csoportot is.

A házigazda OSC is ellentmondást nem tűrően, kilenc győzelemmel kezdte meg az idényt, azóta azonban kissé megtorpant, s előbb a hazai fronton, majd a nemzetközi porondon is egyre többször veszített pontot (a legutóbbi hét mérkőzéséből mindössze kettőt nyert meg).

A megszokottnál ezúttal talán csendesebb volt a közönség, csupán akkor jött meg a szurkolók hangja, amikor magyar gólok születtek – ezekből azonban sajnos nem túl sok esett. Az olaszok akarata érvényesült a kezdetektől fogva, így már az első negyedben három góllal elhúztak, és előnyüket megőrizték a nagyszünetre is (3-6).

A folytatás is olasz fölényt hozott, miközben az OSC játékosain több alkalommal is a kapufa fogott ki. A tendencia viszont megmaradt, a találkozó első feléhez hasonlóan a másodikat is három góllal veszített el az újbudai gárda, összességében 14-8-ra kapott ki. Varga Dániel együttese így két győzelem és egy döntetlen mellett második vereségét szenvedte el a csoportkörben. Fellélegezni viszont nem tudnak egyelőre az újbudai csapatnál: Európa legjobb alakulata után három nappal, szombaton az ob I címvédőjénél, a Szolnoknál lesz jelenésük.

Az OSC jelenleg a nyolccsapatos B csoport negyedik, még továbbjutó helyén áll, a Pro Recco továbbra is első. Zalánki két góllal vette ki a részét az olaszok újabb győzelméből.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló, B csoport:

OSC–Pro Recco (olasz) 8-14 (2-5, 1-1, 3-4, 2-4)

a magyar csapat gólszerzői: Csacsovszky, Hárai 2-2, Manherz, Burián, Vigvári, Bundschuh 1-1

Borítókép: Hárai Balázs a Pro Recco elleni mérkőzésen (Fotó: Nemzeti Sport/Balogh László)