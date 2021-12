Gulácsi elismeri: nem egyszerű a Leipzig helyzete

Hazai pályán, több mint húsz percet emberelőnyben játszva kapott ki 2-0-ra a kieső helyen álló Bielefeldtől a három magyart, Gulácsi Orbánt, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominikot bevető RB Leipzig a Bundesliga idei utolsó fordulójában.

A találkozó lipcsei szempontból a létező legrosszabban alakult, Willi Orbánt sérülés miatt le kellett cserélni, a váratlan vereségének köszönhetően az RB Leipzig legjobb esetében is csak a kilencedik helyről folytatja a bajnokságot jövő tavasszal. Gulácsi Péter, a lipcseiek csapatkapitánya tisztában van a problémákkal, erről is beszélt a Bundesliga hivatalos honlapján. – Egyértelmű, hogy nem egyszerű a helyzetünk, de tizenhét mérkőzés hátravan még az évadból. A téli szünet után jó formában kell visszatérnünk, győzelmekre van szükségünk, hogy felzárkózzunk a tabellán. A célunk az, hogy minél jobb helyen zárjuk a bajnokságot, emiatt is vagyunk csalódottak a Bielefeld elleni vereséget követően, sokat segített volna a három pont megszerzése – nyilatkozta a 31 éves kapus a szombati mérkőzést követően.

Borítókép: Gulácsi Péter tudja, hogy mi segíthet a csapatán (Fotó: Uwe Anspach)