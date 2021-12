Kész, itt a vége! – olimpiai bajnokunk nem töpreng tovább

Szász-Kovács Emese péntek reggel a Facebook-oldalán bejelentette, hogy befejezi a pályafutását. A 2016-os riói olimpián párbajtőr egyéniben győztes versenyzőnk, aki az idei tokiói ötkarikás játékokra nem jutott ki, még egyszer lép pástra, december 19-én a magyar bajnokság csapatversenyében.

A Vasas 39 éves vívónője péntek reggel az alábbi bejegyzést osztotta meg a Facebook-oldalán:

„Kedves Mindenki! Kavarognak a fejemben a gondolatok, hogy hol is kezdjem, de azt hiszem, a legfontosabb, hogy eldöntöttem, hogy a Magyar Bajnokság csapatversenyén (december 19., vasárnap) fogok hivatalosan pengét a kezembe utoljára, az lesz a búcsúversenyem, ahol elbúcsúzom a pástok világától mint versenyző, ami közel 30 évig (kimondani is sok) volt a második (ha nem az első) otthonom, nagyon szerettem, csodálatos évek voltak, minden szépségével, vidámságával, sikerével, nehézségével, kudarcával, izzadság- és könnycseppjével együtt, általa lettem az az ember, aki ma vagyok, köszönök mindent, de egyszer le kell tenni a pengét versenyzőként, nekem most jött el az ideje. De valaminek a vége azt jelenti, valami új kezdődik, és én kíváncsian várom, hogy mit hoz a jövő!”

A Vasas SC honlapján a következőket olvashatjuk Szász-Kovács Emese bejelentésével kapcsolatban:

„Huszonkilenc csodálatos évet zár le ezzel, amely során megannyi világ- és Európa-bajnoki, Grand Prix- és egyéb érmet nyert, hogy aztán 2016-ban, a riói olimpián felérjen a csúcsra. Szerencsések vagyunk, mert Emese elhozta a Vasas vívócsarnokába pályafutása meghatározó medáljait, és ott lehettünk, amikor szimbolikusan szögre akasztotta a vívóruhát, majd mesélt is nekünk kicsit az érzéseiről. Persze a búcsú csak a versenyzői pályafutása kapcsán érvényes, hiszen Emese a vívószakosztályunk társelnökeként továbbra is aktív szerepet vállal majd a szakosztály életében.”

Borítókép: Szász-Kovács Emese a riói olimpián (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI)