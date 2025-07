Meghalt Hulk Hogan

Ugyanakkor a portál a múlt hónapban arról írt, hogy Hoganről azt pletykálják, a 80-as évek pankrátor szupersztárja a „halálos ágyat” nyomta, erre a rekació az volt, hogy Hogan egy májusban történt nyakműtét utáni felépülését tölti.

Hulk Hogan az az ember, aki a profi birkózást családi szórakoztató sporttá alakította. Teátrális játéka a ringben vonzotta a tévénézőket. Emellett elképesztően sikeres filmes karriert futott be, amely 1982-ben kezdődött a Rocky III.-ban, amelyben az ikonikus Mennydörgés nevű karaktert alakította. Szerepelt még a Külvárosi kommandó című filmben, és a Mr. Óvóbácsi című alkotásban is. Ezek mellett családja életéről valóságshow is készült Hogan Knows Best címmel.