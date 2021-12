Kopasz Bálint kitárulkozott: Lehet, hogy egyszer majd besokallok

A tokiói olimpia egyik nagy magyar sikere volt, amikor augusztus 3-án a kajak-kenu versenyein Kopasz Bálint megnyerte a „királyi számot”, a K–1 1000 métert. Ebben legutóbb 1968-ban született magyar győzelem: ötvenhárom éve Mexikóvárosban Hesz Mihályt koronázták meg. Tokióban ráadásul most a második helyen is magyar versenyző végzett, Varga Ádám – kihasználtuk, hogy idén először nemzetenként ketten is indulhattak egy számban.

A 24 éves, Tokió előtt már világ- és Európa-bajnok Kopasz Bálint – akinek édesanyja, Demeter Irén az edzője – az olimpiai győzelme után elmondta, hogy az elmúlt tizenöt évben mindent arra tett fel, hogy olimpiai bajnok legyen, ennek érdekében még a magánéletét is feláldozta.

– A többiekkel ellentétben én nem buliztam. Nem voltak barátaim, sőt még barátnőm sem, pedig tizenöt éves korom óta nagyon szerettem volna – vallotta be Tokióban.

Kopasz Bálint karácsonykor az M1 aktuális csatornának elmondta: következő célként a párizsi olimpiai szereplést tűzte ki magának, hogy ismét ott legyen a kajak egyesek mezőnyében és sikerüljön érmet szereznie. Hozzátette: ehhez arra van szüksége, hogy ugyanazt az életmódot és edzésmunkát folytassa, amit eddig, benne nagy önfegyelemmel és megannyi lemondással.

– Igazából még tart a pihenőm, csak január elejétől fogom elkezdeni ismét azokat a dolgokat, amelyekkel élsportolói szinten folytatom a mindennapokat. Addig még van egy kis időm, mert közben azért nyitottam a társasági élet felé. Tokióból hazatérve volt időm elmenni egy-két jó kis buliba, örültem is neki nagyon. Ez kellett, ki is tudtam kapcsolódni ez idő alatt, és januárig még próbálok maximálisan átlagos életet élni – nyilatkozta, majd kiemelte: képesnek tartja magát arra, hogy napok múlva ismét a korábbi életét élje.

– Úgy érzem, hogy én erre születtem, és ezt ki kell használni. Érzem magamban a tehetséget, mármint a kajakozást illetően, és ameddig bírja az egészségem, addig ezt fogom csinálni – hangsúlyozta olimpiai bajnokunk.

Kopasz Bálint kifejtette: bár társasági embernek tartja magát, és már kamaszként megfogalmazódott benne, milyen jó lenne baráti társaságban lenni, fiatal kortársaival bulizni, viszont azzal is tisztában volt, hogy a cél és a siker érdekében ezekről le kell mondania. Az így felszabadult idejét is beletette az élsportba, magára figyelt, és ebben az egyedi világában is próbálja megtalálni a boldogságot.

– Vegyesek az érzéseim. Néha azt érzem, hogy ez egy különleges dolog, amit én csinálok, és amit átélhetek itt a magányban. Néha pedig azt is, hogy ez természetellenes. Mert nem egy átlagos, hétköznapi dolog, az biztos. Amikor ezek megfogalmazódnak a fejemben, akkor azt mondom, hogy igen, ez egy egyedi és különleges dolog, amit lehet, hogy még évekig átélek és csinálok. Aztán utána egyszer majd besokallok, és azt mondom, most már tényleg maximálisan nyitok a társaság felé, és változtatni akarok ezen az életsítuson – jegyezte meg klasszisunk.

Kopasz Bálint azt is elmondta: tisztában volt vele, hogy az olimpiai aranyérem megszerzését követően megváltozik majd az élete, egymást érték a programok, meghívások, események, amelyeken igyekezett megjelenni, és kevés kivételtől eltekintve ezeknek eleget is tett. Hozzátette: ennek következtében hatnapos szabadságát leszámítva bő két és fél hónapig semmit nem tudott pihenni, mert folyamatosan ingázott az országban.

