Lehet, hogy önmagát nevezi ki a sportigazgató

Joao Janeiro a Ferencvárostól odahaza elszenvedett 4-0-s vereséget követően köszönt el a kisvárdai klubtól; nem a kudarc miatt, hanem mert Dunaszerdahelyen jobb kondíciókkal tudott szerződést kötni. (Nyilván a fizetése is magasabb, s a gyerekei a közeli Pozsonyban az anyanyelvükön, portugálul tanulhatnak.) Azóta három mérkőzést játszott a szabolcsi csapat, egy döntetlen és két győzelem a mérlege. Kiütötte 5-0-ra az MTK-t, kiüthette volna a Fehérvárt is (a Vidire nézve hízelgő a vasárnapi 2-1), s csak balszerencsés hajrá miatt kellett 1-1-es döntetlennel beérnie Gyirmóton. A lényeg, az edzőváltás nem viselte meg a csapatot, Erős Gábor irányításával ugyanúgy játszik, mint előtte Janieróval.

– Többször elmondtam már, öt mérkőzésre szól a megbízatásom, csak ezzel foglalkozom. Hogy mit hoz a jövő, nem tudhatom, a hátralévő két feladatot igyekszünk minél jobban megoldani, minél több pontot szerezni – hárította el a jövőjét firtató kérdést Erős Gábor a Fehérvár elleni győzelem után.

Pedig a kérdés aktuális, hiszen Adrian Mutu nem puszta kíváncsiságból nézte meg a helyszínen a Vidi elleni meccset.

– Sokan tévedésben vannak, túl nagy jelentőséget tulajdonítanak az edző személyének, pedig a játékosok a legfontosabbak – ezt már Révész Attila mondja, amikor arról faggatom, mikor és mi alapján dől el, hogy ki veszi át a csapatot Erős Gábortól. A sportigazgató – bár talán helyesebb úgy fogalmazni, az áttételesen tulajdonosi jogkörrel is bíró főnök – nem az a típus, aki kínosan mérlegeli minden egyes szava súlyát. A kijelentése úgy is értelmezhető, nem kényszer az újabb edzőváltás, akár Erős Gábor is viheti tovább a csapatot.

Fotó: Erős Gábor még csak most végzi az A licences tanfolyamot (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

– Pontosan így van, azaz csak így lehetne – feleli a felvetésre. Erős Gábor nyolcadik éve dolgozik velem, volt a játékosom, másodedzőm is, nagyon jól ismerem, ahogy ő is ismeri az én gondolkodásomat, s tisztában van a klub filozófiájával. Egyetlen hátránya, hogy csak most végzi az A licences tanfolyamot, még két év, mire megszerezheti a pro licencet.

Ami nélkül nem lehet az NB I-ben dolgozni, Erős jelenleg csupán a szövetség biztosította hatvannapos türelmi időszakot tölti. Persze létezik áthidaló megoldás, ennek láthattuk példáját Debrecenben, ahol hivatalosan Toldi Gábor volt a vezetőedző, de valójában Huszti Szabolcs irányította a szakmai munkát.

– Igen, megoldható, de ez anyagi kérdés is – fűzi tovább a gondolatot Révész Attila, s cáfolja, hogy Mutu lenne az első számú jelölt vezetőedzőnek. – Ő csak az egyik esélyes, másokkal is tárgyalásban állok, de még az sincs kizárva, hogy jövőre az én nevem alatt fut majd a csapat. A két ünnep között meghozom a döntést.

Révész Attila tehát azt sem titkolja, hogy ő dönt, egy személyben. A közelmúlt tapasztalatai alapján nem szokott melléfogni.

Az viszont biztos, hogy a még hátralévő idei két mérkőzésre – e hét végén a mezőkövesdi vendégjátékra, majd a Puskás Akadémia elleni hazai rangadóra – Erős Gábor készíti fel a Kisvárdát.

Borítókép: Révész Attila akár ismét előlép vezetőedzővé (Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre)