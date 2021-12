Olimpiai bajnokunk nem önszántából köszön el zárt kapuk mögött

A koronavírus-járvány, miként tavaly, úgy idén is kihat a vívók magyar bajnokságára, az obt-t – vele együtt a sportág hagyományos ünnepét, a magyar vívás napját – zárt kapuk mögött rendezik meg. Ugyanakkor a fővárosi Ludovika Arénában zajló versenyek live streamen végig követhetők lesznek majd – tájékoztatott a Magyar Vívószövetség (MVSZ).

A nevezések alapján elmondható: rekordlétszámú induló várható az eseményen, az ob-k történetében most először hatszáz feletti a létszám, csütörtökön délelőtt egész pontosan 618 nevezőt regisztráltak. Más kérdés, persze, hogy ehhez a férfi párbajtőr szakág 198-cal, a női kard pedig csak 45-tel járul hozzá. Az örömtelien magas szám és a biztonságos lebonyolítás érdekében a pénteki selejtezőnapot két helyszínen rendezik meg: a párbajtőrözők a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban, a kardozók és a tőrözők a Ludovika Arénában vívnak majd. Szombattól viszont mindenki a Ludovika Arénába költözik, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Diószegi Sámuel utcai csarnokában lesznek az egyéni versenyek 32-es táblái, a döntők és a vasárnapi csapatversenyek.

Az idei országos bajnokságon még egyszer és utoljára, két olimpiai bajnokunkat is köszönthetünk a pástokon. A kardozó Szilágyi Áron harmadik ötkarikás aranyérme után most tér vissza a versenyek világába, klasszisunk sportemberi nagyságát jól jellemzi, hogy az ob-t ezúttal sem hagyja ki. A 2016-os riói játékok másik hőse pedig a napokban jelentette be, hogy ezen a csapatbajnokságon versenyez utoljára: női párbajtőröző klasszisunk, Szász-Kovács Emese a Vasas színeiben vasárnap a csapatversenyben búcsúzik el a pástok világától – legalábbis versenyzőként. A Vasas SC vívószakosztályának társelnökeként továbbra is aktív szerepet vállal majd a szakosztály életében.

– Szerintem sírni fogok… – jegyezte meg a Vasas SC honlapjának nyilatkozva, amikor a búcsúfellépéséről beszélt. – Mert azért ez egy nagyon jó huszonkilenc év volt, nagyon szerettem a páston versenyzőként eltölteni; már most is elcsuklik a hangom…

Szász-Kovács Emese egyéniben nem indul, miként tokiói bronzérmes kardcsapatunk tagja, Decsi Tamás, valamint a térdműtétje után lábadozó, Tokióban sérülten negyedikként záró Márton Anna sem nevezett. Rajtuk kívül viszont jelenlegi vívósportunk valamennyi nagy egyénisége ott lesz a pástokon.

A program a hagyományoknak megfelelően alakul, pénteken rendezik a selejtezőket, szombaton a 32-es táblákat, majd a hat egyéni döntőt és a kerekesszékes finálét egy programban bonyolítják le, vasárnap pedig a csapatversenyek következnek.

A részletes program:

Péntek:

Selejtezők. Férfi párbajtőr egyéni 9 óra, női párbajtőr egyéni 14 óra – Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok.

Férfi tőr egyéni 9 óra, női kard egyéni 12 óra, női tőr egyéni 13 óra, férfi kard egyéni 14 óra – Ludovika Aréna.

Szombat:

32-es tábla, Ludovika Aréna. Női párbajtőr 9 óra, férfi tőr 9.30, női tőr 10.10, női kard 10.30, férfi párbajtőr 11.30, férfi kard 12 óra. Döntők 15 óra.

Vasárnap:

Csapatversenyek, Ludovika Aréna. Női kardcsapat, férfi párbajtőrcsapat 9 óra, férfi kardcsapat 10 óra, férfi és női tőrcsapat 11 óra, férfi párbajtőrcsapat 12 óra. Döntők 11 órától.

Szász-Kovács Emese bejelentése a visszavonulásáról:

Borítókép: Szász-Kovács Emese a riói olimpián (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)