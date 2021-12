Szoboszlainak újra meg kell harcolnia a helyéért Lipcsében

Jesse Marsch kirúgása után hatott az új lendület az RB Leipzig játékosaira, akik a Mönchengladbach ellen fölényes, 4-1-es győzelemmel köszöntötték az új főnököt a fedélzeten szombaton. Tedesco a második meccsén közel járt a második sikerhez, ám a kiesés elől menekülő Augsburg egy 86. percben, kezezés után megítélt és értékesített tizenegyessel pontot mentett hazai pályán.

Pedig a Leipzig már a 19. percben vezetést szerzett André Silva találatával, és ezt követően is dominálta a meccset, félidőben 71 százalékban a lipcseiek lábán forgott a labda.

A csapat magyarjai közül Gulácsi és Orbán Tedesco debütáló mérkőzéséhez hasonlóan ezúttal is a kezdőben kaptak helyet, s mindketten végig is játszották az Augsburg elleni találkozót. Szoboszlai viszont egyelőre csak csereként kap lehetőséget Tedescótól: így volt ez a Mönchengladbach ellen és így történt most is.

A 64. percben Emil Forsberget váltotta a magyar középpályás, akinek volt egy-két veszélyes megmozdulása. Szoboszlai a Tedesco kinevezése előtti öt Bundesliga-meccsből négyen kezdő volt, már lehetett azt mondani, hogy kiharcolta a helyét a lipcsei tizenegyben, de az edzőváltás után úgy néz ki, ha nem is elölről kell kezdenie mindent, de újra bizonyítania kell.

A döntetlennel a Leipzig maradt a középmezőnyben, a kilencedik helyen. A nap másik magyar érdekeltségű mérkőzésén Sallai Roland Freiburgja 0-0-s döntetlent játszott az Union Berlin otthonában. A magyar szélső csereként, a 77. percben lépett pályára. Sajnos az ősszel sérüléssel is bajlódó Sallai szeptember óta nem volt kezdő a Bundesligában, amelyben a Freiburg remekül szerepel, ötödik a tabellán.

Borítókép: Szoboszlai Dominik az RB Leipzig mezében (Fotó: Europress/AFP/Jan Woitas )