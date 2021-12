Túl hamar ittak a medve bőrére Dárdai Pál kirúgása után

Ahogy azt korábban megírtuk, a Hertha háza táján igencsak pozitívvá vált a légkör, miután a Dárdai Pál helyére kinevezett új vezetőedző, Tayfun Korkut két meccsen négy ponttal mutatkozott be a berlini klub kispadján.

Felbátorodott játékról, önbizalmat kapó futballistákról, kishitűséget levetkőző labdarúgókról szóltak a hírek, amelyek éppúgy voltak értelmezhetőek az új edző dicséretének, mint a csapatot korábban irányító Dárdai kritikájának.

Úgy tűnik, korai volt az öröm Berlinben, ugyanis Korkut a harmadik bajnokiján nagyon sima, 4-0-s vereséget szenvedett a Mainz otthonában (a múlt héten autóbalesetet szenvedő Szalai Ádám nem lépett pályára a győztes csapatban). Jellemző volt a találkozóra, hogy a hazaiak negyedik gólját jegyző Boetius magabiztosan kijelentette a lefújás után, hogy a Herthának sansza sem volt ellenük.

Elképzelhető, hogy a problémák mélyebben gyökereznek a Herthánál, mint amit az edzőcserével meg lehet oldani, ugyanis az idényben korábban kétszer is előfordult Dárdaival, hogy két jó meccs után hurráhangulat alakult ki, aztán újra visszaesett a gárda, s most Korkut ugyanígy járt.

Tegnap pályára lépett a Bayern München is, amely Serge Gnabry mesterhármasával és Robert Lewandowski duplájával 5-0-ra kiütötte a Stuttgartot idegenben. Ezzel a bajorok bebiztosították az első helyüket a féltávra, az idei utolsó fordulót a hétvégén rendezik a Bundesligában.

A Bayern a 24. alkalommal lett az „őszi bajnok”, és korábban 21-szer a végén is ünnepelhetett. Az elsőség szempontjából tehát már nem lesz tétje az utolsó 2021-es, Wolfsburg elleni bajnokinak, Lewandowski viszont már csak egy gólra van attól, hogy megdöntse Gerd Müller gólrekordját egy naptári éven belül is. Ehhez már a Stuttgart ellen is közel járt, ám a két gólja után csak a kapufát találta el.

Tegnap játszott a Bochum is, amelyben Novothny Soma a 72. percben állt be csereként, csapata 2-0-ra kikapott a Bielefeldtől.

