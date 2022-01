A hőguta helyett a túlzsúfolt menetrendet választották

A rendhagyó katari labdarúgó-vb sok fejtörést okoz a nemzeti bajnokságok vezetőinek és a klub-kupasorozatok szervezőinek. Mint ismert, a futballünnep idén november 21-től december 18-ig tart, tehát alaposan felforgatja a naptárakat, hiszen a nyári szünet adta lehetőség kihasználása helyett a torna két részre szakítja a 2022/23-as idényt. A szokatlan időpontnak egyszerű oka van, méghozzá a kellemes futballidőnek nem éppen nevezhető hőség, mert az emírségben a nyári hónapokban 41,2 fok az átlaghőmérséklet, novemberre viszont már visszakúszik harminc fok alá.

Így ahelyett, hogy a játékosoknak kellene megküzdeniük a füllesztő meleggel, a ligák irányítóinak jutott a feladat, hogy beiktassanak a túlzsúfolt versenynaptárba egy majdnem egy hónapig tartó szünetet. Kis túlzással azt is állíthatnánk, hogy kegyes volt hozzájuk a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a világbajnokság időpontjának megszabásával, mert a 2018-as tornához képest, amely 32 napig zajlott, 2022-ben mindössze 28 napos lesz a vb, miközben a találkozók száma nem lett kevesebb – a már így is túlterhelt futballistákra még többet pakolva.

A kontinens krémjét tömörítő Euró­pai Klubszövetség (ECA) első körben azt kérte a nemzetközi szövetségtől, áprilisban és májusban rendezze meg a vb-t, ez az üzenet azonban süket fülekre talált. Annyit viszont sikerült elérniük az együtteseknek, hogy Gianni Infantino FIFA-elnök előzetes tervei­vel ellentétben 48 helyett továbbra is 32 csapat vesz részt a sportág csúcseseményén, így a labdarúgóknak nem kell az elengedhetetlennél még több meccsen pályára lépniük.

Visszatérve a klubidények lebonyolítására, a már nyilvánosságra hozott menetrendek szerint a kezdési időpontok nem sokat változnak. Az angol élvonalban például a jelenleg zajló idényhez képest a következő kiírás mindössze egy héttel indul korábban, és egy héttel később fejeződik be, a német esetében egy, illetve két hét a különbség. A nemzeti csapatoknak minimális idő áll majd a rendelkezésükre, hogy összerázódjanak, hiszen nagyjából egy héttel a világbajnoki rajt előtt fordulókat rendeznek, a francia Ligue 1-ben november 13-án, a Premier League-ben november 14-én, a Bundesligában pedig egészen november 15-ig lesznek bajnoki mérkőzések! Az olasz Serie A és a La Liga még nem ismertette a 2022/23-as évadra tervezett programot, ugyanakkor a Marca azt valószínűsíti, hogy a spanyol élvonalban is a korábban említett példákhoz hasonlóan járhatnak el. Angliában a torna befejezte után sem lélegezhetnek fel a játékosok, hiszen a bajnokság fénypontja, a karácsonyi, Boxing Day-i forduló az idén sem marad el, így a vb-döntőn részt vevő spílerek nyolc nappal később már klubjaik mezében rúghatják a bőrt. A másodosztályban, a Championshipben ráadásul a világbajnokság alatt is lesz forduló, ami korábban szóba sem jöhetett volna.

Természetesen a kupasorozatokra is hatással lesz a novemberi idénymegszakítás, bár a Bajnokok Ligája selejtezői a megszokott menetrend szerint zajlanak majd. A csoportkör a hagyományok szerint novemberben még bőszen dübörög, és decemberben zárul le, idén azonban rohamtempóban kell majd a csapatoknak lezavarniuk a hat fordulót, hiszen 2021-hez képest 2022-ben öt héttel korábban fejeződik be a csoportkör, miközben a kezdési időpontot csak egy héttel hozták előre. A kieséses szakasz lebonyolításában nem lesz változás, jövőre is február közepén folytatódik az öreg kontinens legfontosabb kupasorozata, a döntőt két héttel tolták későbbre.

2022 sűrű futballév lesz, nézőként dörzsölhetjük a tenyerünket a mérkőzésdömping láttán. A játékosok viszont aligha…

Borítókép: Lucas Paquetá és Lionel Messi (jobbra) párharca (Fotó: Juan Mabromata)