A korcsolyázók elnöke a címvédést is lehetségesnek tartja Pekingben

A beszélgetés elején Kósa Lajos magyarázatot ad arra, hogy miért fogalmaz a magyar esélyeseket illetően jóval visszafogottabban, mint tette azt négy éve.

– Az olimpia mindig tartogat meglepetéseket, a többihez képest sokkal kiszámíthatatlanabb verseny – válaszolta Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázószövetség (MOKSZ) elnöke. – A koronavírus-járvány ez utóbbi tényezőt megsokszorozta, emiatt én is sokkal óvatosabb vagyok. Ezzel együtt továbbra is azt gondolom, hogy kifejezetten jó esélyünk van akár aranyérmet is szerezni Pekingben, de hogy pontosan mi történik majd, azt senki sem tudja előre megmondani.

Az esélyesség terhének a taglalása után az elnök elárulta azt is, hogy miért nem a helyszínen szurkol a magyar versenyzőknek:

– A szigorú lebonyolítás magával hozta azt is, hogy aki nem versenyez, vagy nem a csapatot segítő stáb tagja, az csak a szállodában tartózkodhat, vagy a versenyhelyszínen, ám nem találkozhat a sportolókkal, az edzőkkel, így nem adhat nekik semmiféle támogatást – tulajdonképpen szobafogságban van. Szocsi és Pjongcsang teljesen más volt ebből a szempontból, hiszen ott találkozhattam a mieinkkel, biztathattam őket: Szocsiban ott voltam a lányokkal az edzéseken, Pjongcsangban mondhattam a srácoknak, hogy nem baj, hogy az egyéni nem úgy sikerült, ahogyan szerették volna, a váltóban még bizonyíthatnak – és persze találkozhattam a Nemzetközi Korcsolyázószövetség vezetőivel is, a sportdiplomácia terén pedig ezeknek a megbeszéléseknek is volt jelentőségük.

