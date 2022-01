A norvégok majdnem beleléptek még egyszer ugyanabba a folyóba

A férfikézilabda Európa-bajnokság utolsó előtti játéknapja az ötödik helyért lejátszott mérkőzéssel kezdődött. A középdöntő utolsó fordulójában a svédek ellen a hajrában leblokkoló norvég válogatott Izlanddal találkozott a budapesti MVM Dome-ban. A Montenegó elleni meccsen vádlisérülést szenvedett Aron Pálmarssont nélkülöző Izlandot Viktor Hallgrímsson védései sem tudták megmenteni a magabiztos, négygólos norvég előnytől az első félidőben. Az Eb egyik felfedezettje szárnyalt, Sander Sagosen, a norvégok világklasszisa enyhén szólva sem játszott csúcsformában. Thomas Solstad és Harald Reinkind inkább, ők húzták a norvégok szekerét. 16-12-es norvég előnnyel ért véget az első félidő.

A szünet után egy gólra felzárkózott Izland, kicsit izgalmasabbra sikeredett a második játékrész, mint az első. Sebastian Barthold szándékos szabálytalanságért piros lapot kapott bő negyedórával a vége előtt. Izland kapust cserélt, Hallgrímssont Bjorgvinsson váltotta, Omar Ingi Magnusson már a nyolcadik góljánál járt, újra egyre olvadt a norvégok előnye. Bő tíz perccel a vége előtt Magnusson kiegyenlített, 24-nél érte utol az izlandi válogatott a norvégot. Sőt 25-25-nél emberelőnyben a vezetésért támadhatott, de eladta a labdát, Kristian Björnsen köszönte szépen, újra a norvégoknál volt az előny, Magnusson tizedik góljával Izland újra egyenlített. Felsejlett a norvég–svéd meccs végjátéka, amikor ötgólos előnyét elszórakozva bukta el a meccset, maradt le az elődöntőről Norvégia.

Izland át is vette a vezetést, de nem telt el fél perc, megint egyenlő lett az állás. És ez így is maradt a rendes játékidő végén is, pedig a norvégok utolsó támadásánál labdát szerzett Elvar Jónsson a saját térfeléről célzott az üres kapura, de mellé lőtt.

A hosszabbítás első gólját Izland szerezte, majd Sagosen és Reinkind találatával fordított Norvégia. Smarason duplájával megint Izlandé volt az előny, de O’Sullivan egyenlített. 30-30 volt az állás a hosszabbítás első félidejének a végén.

Négy gól egyenlő eloszlásban, így folytatódott a meccs. Az utolsó szó a norvégoké volt, Reinkind az utolsó másodpercben lőtte a győztes gólt, Norvégia 34-33-ra nyert, ezzel megszerezte az ötödik helyet, és kvalifikálta magát a jövő évi világbajnokságra.

Férfikézilabda Európa-bajnokság, mérkőzés az ötödik helyért: Norvégia–Izland 34-33 (27-27, 16-12).

Borítókép: Magnusson tíz gólja sem volt elég a norvégok ellen (Fotó: MTI)