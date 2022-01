A Real Madrid blamájával kezdődött az év a spanyol futballban

A Real Madrid úgy várhatta a madridi „kis derbit” – mert a nagy az természetesen az Atlético elleni összecsapás –, hogy a La Ligában 19 mérkőzésen 46 pontot szerezve vezeti a tabellát, megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszott, 38 pontos Sevillát, míg a Getafe csupán a 16. helyen állt 15 pontjával. Ám utóbbi a legutóbbi négy meccsén nem kapott ki hazai pályán, az összes bajnoki találkozóját nézve pedig a legutóbbi ötből kettőt megnyert három döntetlen mellett. S most is remekül kezdett, a 9. percben megszerezte a vezetést. A Realból Milito ügyetlenkedett a saját 16-osán, Enes Ünal elvette tőle a labdát, majd a 24 éves, 24-szeres török válogatott csatár Courtois mellett belőtte a kapuba (1-0). Ez lett tehát 2022-ben az első gól a spanyol élvonalban. A vendégek gyorsan magukhoz tértek, és háromszor is közel voltak az egyenlítéshez. Modric kétszer is nagy lövést eresztett meg, de az elsőt Soria kapus szögletre ütötte, a második pedig a lécen csattant. A 20. percben Kroos kapu fölé lőtte a maga helyzetét. Azt mondani sem kell, hogy a Real játékosai a folytatásban is jóval többet birtokolták a labdát, de ezzel semmire sem mentek. Fordulás után a 77. percben Casemiro hatalmas lövését hárította nagy bravúrral Soria, s a hazai védelem ezt követően is jól állt a lábán. A 91. percben Soria Isco fejesét védte, s ugyan nyolc perc volt a hosszabbítás, a királyi gárdán ez sem segített. A Getafe 1-0-ra legyőzte a Real Madridot – a találkozó legjobbjának David Soriát választották –, így hatalmas meglepetéssel kezdődött az év a spanyol futballban. A Real a 2021/22-es bajnokságban a második vereségét szenvedte el, s tíz év után kapott ki a Getafétől.

– Egy egyéni hiba döntötte el a meccset, amit az egyik legjobbunk követett el, de ez van… – nyilatkozta a lefújás után csalódottan Casemiro.

La Liga, 19. forduló:

pénteken játszották:

Valencia–Espanyol 1-2 (0-0)

vasárnapi műsor:

Getafe–Real Madrid 1-0 (1-0)

Atlético Madrid–Rayo Vallecano 16.15

Elche–Granada 16.15

Alavés–Real Sociedad 18.30

Betis–Celta Vigo 18.30

Mallorca–Barcelona 21.00

hétfőn játsszák:

Villarreal–Levante 19.00

Osasuna–Athletic Bilbao 21.00

Cádiz–Sevilla 21.15

Borítókép: Enes Ünal gólja három pontot ért a Getafének (Forrás: Twitter/Getafe C. F.)