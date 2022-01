Bölöni László megérkezett Bukarestbe, újra román kapitány lehet

Csütörtökön délután megérkezett Bukarestbe Bölöni László, hogy „érdemi tárgyalásokat” folytasson a Román Labdarúgó-szövetség vezetőivel. A tét a szövetségi kapitányi tisztség, amely Mirel Radoi lemondása után betöltésre vár. A 68 éves, egykori BEK-győztes, 102-szeres román válogatott labdarúgó 27 éves edzői karrier után áll pályája egyik legfontosabb állomása előtt – feltéve, ha megegyezik a román vezetőkkel. Vagy inkább ők vele.

A több jelöltről is „lepattanó” szövetségi emberek számára presztízskérdés lenne megnyerni a május óta, a Panathinaikosszal való szakítás óta munkanélküli szakembert. A közelmúltban a Kisvárdával is kokettáló Adrian Mutut ugyan sokan szívesen látnák, ám legalább annyira meg is kérdőjelezik az egykori briliáns csatár edzői rátermettségét.

Bölöni pozícióit elsősorban a portugál, illetve a belga bajnokságban szerzett bajnoki címei, kupagyőzelmei erősítik, no meg egy történelmi pillanat. A románok az ő előző kapitánysága idején, 2001. június 2-án legyőzték a magyar válogatottat, amit a román futballban azóta is számon tartanak. Mint ahogy persze azt is, hogy két meccsel a vb-selejtezők vége előtt a Sporting Lisszabon kedvéért elhagyta a válogatottat...

Bölöni Lisszabonban több sikere mellett felfedezte a világ futballjának Cristiano Ronaldót. 2001 óta azonban nincs közvetlen kapcsolata a román futballal, amit nem írnak a javára, a Christoph Daum-kaland óta ugyanis azt vallják Bukarest környékén, hogy soha többet külföldi edzőt! Bölöni persze nem az, őt mindig a nyugati világban pallérozódó román szakemberként szólaltatta meg a sajtó.

A bukaresti tárgyalási forduló annak a látogatásnak a folytatása, amelyet a román szövetség elnöke, Razvan Burleanu és Mihai Stoichita technikai igazgató tett szilveszter előtt Bölöninél Dél-Franciaországban. Döntést leghamarabb péntek estére ígérnek. Az egykori csapattársak közül többen is kapacitálják a magyar szakembert. „Nem lehet pénzkérdés a román válogatott kispadja. Gyere, és mutasd meg, mit tudsz” – mondta például az egyik sporttelevízióban Gavrila Balint.

Bölöni tehát megérkezett Bukarestbe. Meglátjuk, ott is marad-e.