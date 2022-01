Djokovics leverten, egykedvűen érkezett meg Belgrádba + videó

A felvételen először a szerb teniszezőre várakozó rajongók szólalnak meg – az ausztrál intézkedést kárhoztatva, hasonló hangnemben, mint korábban Alekszandar Vucsics szerb elnök, valamint több szerb teniszező, köztük a Fucsovics Márton felett diadalmaskodott Lajovics –, majd a végén láthatjuk magát Djokovicsot is, amint meglehetősen leverten és egykedvűen battyog a repülőről az épületbe. A világelső a várakozásoknak megfelelően nem adott interjút, nem kommentálta az ausztrál hatóságok döntését.

A játékos pályafutása friss hírként újabb akadályba ütközhet. Vasárnap Franciaországban is járványügyi szigorítások léptek életbe, oltás nélkül Djokovics könnyen a Roland Garrosról is lemaradhat – nyilatkozta Roxana Maracineanu francia sportminiszter, aki pedig másfél hete még azt mondta, a szerb játékos oltás nélkül is indulhat a francia nyílt teniszbajnokságon.

Scott Morrison ausztrál miniszterelnök immár mossa kezeit, arról beszélt, Ausztrália nem feltétlenül ragaszkodik a hároméves kitiltáshoz, Djokovics akár már jövőre visszatérhet az országba.

Már amennyiben e megaláztatás után valaha is lesz ehhez kedve. Sőt abban sem lehetünk biztosak, hogy Djokovics egyáltalán akarja-e folytatni a karrierjét.

Borítókép: A szerb rajongók tűzön-vízen át kitartanak kedvencük mellett (Fotó: AFP)