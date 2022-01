Fucsovicsnak ezúttal nem tartott sokáig az Australian Open

Fucsovics Márton a 38., Dusan Lajovics a 43. a világranglistán, a különbség elhanyagolható, azaz várható volt a kiegyenlített, nagy küzdelem. A magyar éljátékos még sohasem kapott ki a szerbtől, áadásul eddigi pályafutása során mindig túljutott az első körön, ezért okkal lehetett várni, hogy ha nem is könnyen, de továbbjut. Akadtak szurkolói is, a kezdésre magyar nemzeti színű sapkákat, zászlókat és sálakat viselő emberek is helyet foglaltak a lelátón.

Sok első szervát rontva, ám az első két adogatását egyaránt ásszal hozva kezdte a mérkőzést Fucsovics, a harmadikat azonban elbukta, a szerb 2:2 után az első lehetőségét kihasználva brékelt. Majd a kilencedik játékban újra elvette a magyar adogatását. Ezzel elszállt az első játszma, a második viszont Fucsovicsé lett, aki pontosabban adogatott, mint addig, és elég volt az egyetlen bréklabdáját kihasználnia.

A harmadik szettben viszont teljesen szétesett Fucsovics játéka. Az első adogatását még hozta, attól fogva viszont szerválóként és fogadóként is rengeteget hibázott, ugyanakkor Lajovics egyre magabiztosabban teniszezett, és 5:1 után az első játszmalabdáját megnyerte. Nagy javulásra volt szüksége a magyar teniszezőnek, és össze is szedte magát. Stabilabbá vált az adogatójátéka, és gyors brékváltást követően végül röviditésbe torkollt a negyedik játszma, amelyet Fucsovics bírt jobban idegekkel, és kereken három órányi játék után jöhetett a döntő, ötödik szett.

Fotó: MTI/EPAJason O'Brien

Nagyot harcolva jutott el idáig a magyar versenyző, ám ettől fogva alig akadt jó megoldása, hibát hibára halmozott, az első öt játékban mindössze hét pontot nyert, egyet leszámítva mindet adogatóként, miközben Lajovics semmi extrát nem nyújtva pillanatok alatt elhúzott 5:0-ra. Ezzel gyakorlatilag eldőlt a párharc, s miután a szerb már nem erőltette, hogy Fucsovicsot harmadszor is brékelje, 5:1-nél adogatóként első meccslabdáját egy ásszal kihasználva el is búcsúztatta ellenfelét. Fucsovics harcossága ezúttal nem párosult jó játékkal, és bár kicsikarta a döntő játszmát, pályafutása során először kényszerült az első körben búcsúzni az Australian Open egyesének főtáblájától.

A nőknél is megkezdődtek a mérkőzések a főtáblán, és magyar idő szerint kora hajnalban Udvardy Panna a korábbi világelső Viktorija Azarenka ellen lépett pályára. Kapros Anikó 2002-ben a Roland Garros egyik legnagyobb szenzációját okozta azzal, hogy az első körben legyőzte az akkori ötödik kiemelt Justine Henint az első fordulóban 4:6, 6:1, 6:0-ra – Udvardynak most hasonló bravúrra lett volna szüksége. Az első játszmában a fehérorosz klasszis 1:1 és 5:3 után brékelt, és olykor szoros küzdelemben 36 alatt megnyerte az első játszmát. A második azzal kezdődött, hogy a magyar versenyző elnyerte ellenfele adogatását, Azarenka azonban azonnal egyenlített, és attól fogva uralta a meccset, nem veszített gémet, és 65 percnyi játékot követően már fogadhatta is Udvardy gratulációját.

Australian Open (kemény pálya, 75 000 000 ausztrál dollár), férfi egyes, 1. forduló (a 64 közé jutásért): Fucsovics Márton–Dusan Lajovics (szerb) 3:6, 6:4, 1:6, 7:6 (8–6), 1:6. Női egyes, 1. forduló: Azarenka (fehérorosz, 24.)–Udvardy (magyar) 6:3, 6:1.