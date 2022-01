Lionel Messi újabb pofont adhat Robert Lewandowskinak

A FIFA pénteken hozta nyilvánosságra a háromfősre szűkített jelöltlistát. A Bayern Münchenben játszó lengyel Lewandowskit korábban a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség megválasztotta az év legjobb férfi sportolójának, miután bajnok lett és német Szuperkupát nyert a klubjával, a naptári évben pedig 43 Bundesliga-gólt szerzett, amivel megdöntötte Gerd Müller 1972-es rekordját. Hovatovább a „nemzet bombázójának” negyvengólos Bundesliga-gólkirályi csúcsát is átadta a múltnak tavaly a lengyel.

Ezek alapján sokan arra számítottak, hogy Lewandowski megkapja 2021-ben az Aranylabdát, azt azonban pályafutása során immáron hetedszer Lionel Messi érdemelte ki a France Football szavazásán. Messi tavaly megnyerte a Copa Américát az argentin válogatottal, de a klubjaiban, tavasszal a Barcelonában és ősszel a Paris Saint-Germainben nem volt sikeres.

Messi az Aranylabda-díjátadón azt mondta: Lewandowski is megérdemelné a díjat, sőt 2020-ban mindenképpen neki kellett volna megkapnia, csakhogy a France Football abban az évben rendhagyó módon nem díjazott senkit a Covid-járványra hivatkozva. A lengyel csatár a FIFA díjával vigasztalódott tavaly, s könnyen így lehet ez most is.

Lewandowski és Messi mellett Mohamed Szalah esélyes még a díjra. Az egyiptomi támadó a Liverpoolban szárnyal: a mostani idényben 26 tétmérkőzésen 23 gólt szerzett, 2021-ben összesen 40 alkalommal volt eredményes.

A női játékosok közül a Bajnokok Ligája-győztes FC Barcelonából Jennifer Hermoso és Alexia Putellas, valamint a BL-döntős Chelsea-ből Sam Kerr került a szűkített listára. A díjakat január 17-én adják át Zürichben.

Ekkor derül ki az is, hogy az év góljáért járó Puskás-díjat a cseh Patrick Schick, az argentin Érik Lamela vagy az iráni Mehdi Taremi kapja meg, a legjobb kapus az olasz Gianluigi Donnarumma, a szenegáli Édouard Mendy vagy a német Manuel Neuer lesz, az év edzője pedig a Chelsea-vel BL-t nyerő Thomas Tuchel, a Manchester Cityt vezető Pep Guardiola, netán az olasz válogatottal Eb-győztes Roberto Mancini lesz-e.

Borítókép: Lionel Messi a tavalyi Aranylabdával (Fotó: MTI/AP/Christophe Ena)