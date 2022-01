Pillanatokon múlott a Győr újabb sikere a Bajnokok Ligájában

Nyolc napon belül a harmadik Bajnokok Ligája-mérkőzését játszotta a szezon eddig valamennyi sorozatában veretlen és százszázalékos Győri Audi ETO. A Metz és a Krim Ljubljana legyőzése után okkal hittek abban a győriek, hogy a dán bajnokság éllovasa, az Odense sem lesz akadály. A játékosok is így gondolták, a rajt a megszokott ETO-lendületet idézte: Oftedal test melletti közbelövése nem csak szép, eredményes, Brattset beálló játéka okos volt. 6-3-ig minden klappolt, Silje Solberg néhány védéssel járult hozzá a három gólos előny kialakításához. Utána azonban lefagyott az ETO támadásban, zsinórban kapta a lerohanás-gólokat. 6-3-ról lett szűk tíz perc alatt 7-9, a nyolcadik győri gólra rengeteget kellett várni, Estelle Nze Minko labdalopásával iramodott meg, és szépített. Az Audi Arénában nem ehhez vannak szokva, és ilyen gyors tempójú és széles taktikai repertoárt bemutató ellenfél is ritkán érkezik Győrbe, mint az Odense. Semmi sem sikerült: Kristiansen elhibázott hétméterese után a hátrom gólos előnyért támadhatott a dán csapat. Lois Abbingh, a holland balátlövő azonban a kapufára lőtte a hetest. A három gólos előny helyett pillanatok alatt egyenlített az ETO, és Solberg is belejött a kapuban. Nze Minkót pedig képtelenek voltak tartani a dánok. Kikecmergett a hullámvölgyből a Győr a félidő végére, de az utolsó szó az Odenséé volt: pillanatokkal a vége előtt Höjlund távoli bombájával a dánok mentek előnnyel a szünetre.

A folytatásra Ambros Martín kapust cserélt: Silje Solberget Laura Glauser váltotta a kapuban. Világbajnok helyett vb-ezüstérmes érkezett segíteni. Nem látszott a változás: az Odensén nem látszott, hogy két napja még bajnoki meccset játszott Dániában. Kifogástalanul védekezett, kihúzta az ETO méregfogát: Oftedal nem tudott úgy lubickolni, ahogy szokott, Brattset és Blohm a beálló poszton alig jutott labdákhoz. Nem akart csökkenni a hátrány: Oftedal megszerezte a 300. gólját a Bajnokok Ligájában, Schatzl Nadine a második félidő nyolcadik percében kiegyenlített. Glauser védése után Riu megszerezhette volna a vezetést, de a koreai átlövő lövését védte a dánok kapusa, az ellentámadás után megint az Odense vezetett. Eljött a nagy győri esély: kettős emberelőnybe került Ambros Martín csapata, de Lukács ziccerét Althea Reinhardt védte, majd Oftedal és Nze Minko lövését is kifogta.

Küzdött a Győr, nem játszott jól, de küzdött a magyar csapat. Öt perccel a vége előtt döntetlen volt az állás. 7-6 óta egyetlenegyszer, 21-20-nál vezetett az ETO. Három perccel a vége előtt megint az előnyért támadott a Győr, Faluvégi Dorottya góljával csak pillanatokig volt meg az előny. Az egyenlítő gól után Blohm egy kipattanót tuszkolt be a kapuba, 26-25-nél kért időt az Odense. Höjlund kiegyenlített. Blohm visszavette a vezetést, Höjlund lövését védte Glauser. Meglett a győzelem. Az ETO továbbra is százszázalékos a Bajnokok Ligájában.

Női kézilabda Bajnokok Ligája-csoportmérkőzés. B csoport: Győri Audi ETO–Odense (dán) 27-26 (12-13). Az élcsoport állása: 1. Győr 22 pont, 2. Vipers Kristiansand 16, 3. Metz 14, 4. CSZKA Moszkva 12, 5. Odense 11.

Borítókép: Ambros Martín csapata nagyon megszenvedett az újabb győzelemért (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)