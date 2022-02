Csercseszov: Ez most talán egy kis megnyugvást jelent a csapatnak

Két vereség mellett mindössze második mérkőzését nyerte meg szerdán Sztanyiszlav Csercseszov irányítása alatt a Ferencváros. Az NB I tabellájának második helyén álló fővárosi együttes a másodosztályban szintén második helyen álló Vasast győzte le 2-0-ra a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében. Az összecsapás után az orosz szakvezető elégedetten nyugtázta a látottakat.

– A legfontosabb, hogy sikerült továbbjutnunk a Magyar Kupában, talán ez egy kis megnyugvást is jelent most a csapat számára. Ettől függetlenül készülnünk kell a következő feladatra, a hétvégi, Zalaegerszeg elleni bajnokira – idézi a tréner szavait a zöld-fehérek honlapja. – Minden mérkőzés más és más, a szerdaiban a legfontosabb a győzelem volt és az, hogy azok, akiket eddig nélkülöznünk kellett, sikeresen visszatértek. Lépésről lépésre jobban megismerjük egymást és összecsiszolódunk, ez szintén sokat jelent.

Csercseszov ezután arról beszélt, milyennek látta a csapat hozzáállását a mérkőzéshez.

– Elégedett voltam vele, viszont néhány helyzetben játszhattunk volna szervezettebben, nyugodtabban is szerdán. Nemrég állt össze teljesen a keret, időre van szükségünk, hogy csapatként még jobban tudjunk teljesíteni.

Kuttor Attila szerint tanítványai helytálltak a Fradi ellen.

– Egy jó mérkőzés volt az NB I tavalyi bajnoka ellen. Talán azt mondhatom, hogy két ellentétes félidőt láthattunk. Az elsőben a Ferencváros ránk erőltette az akaratát, megérdemelten vezetett a szünetben. A második félidőben viszont, illetve az elsőben is, amikor adódott rá lehetőségünk, akkor jó futballt mutattunk be, de sajnos nem tudtunk szabályos gólt rúgni – fogalmazott a Vasas vezetőedzője. – Gratuláltam a srácoknak. Azt szerettem volna látni ezen a mérkőzésen, hogy a ránk jellemző játékot alkalmazzuk egy ilyen kvalitású ellenfél ellen is, és azt gondolom, hogy ez a mérkőzésen visszaköszönt.

Az utolsó nyolcaddöntős meccs, a Vasas–Ferencváros találkozó lefújása után kisorsolták a következő, március 2-án megrendezésre kerülő forduló párosítását. A Ferencváros a Honvéddal játszik fővárosi rangadót, míg a címvédő Újpest az NB II-es Békéscsaba otthonába látogat. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el.

A negyeddöntőben:

Kazincbarcika (NB III)–Paks

Budapest Honvéd–Ferencváros

ETO (NB II)–Fehérvár

Békéscsaba (NB II)–Újpest

Borítókép: Sztanyiszlav Csercseszov (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)