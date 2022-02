Helycserés egy helyben járás – ez az NB I

A Fehérvárt új pályára kell állítani, ez a munka külföldi szemléletet, fiatalos lendületet követel meg. Az MTK-nál viszont fel kell éleszteni a feledésbe merült magyar hagyományokat, többi évtizedes múltra visszatekintő honi jártasság alapozhatja meg a felemelkedést. Szabics Imre bukása után ezért eshetett a Vidi vezetőinek a választása Michael Borisra, s ezért ragaszkodnak a még mindig utolsó MTK vezetői tűzön-vízen át Márton Gáborhoz.

Ez is lehetne a napjainkban mindent eluraló kommunikáció. S be is vennénk, meg is rágnánk, aztán le is nyelnénk. Megemészteni azonban épp azok nem tudják, akik tálalták. Hiszen egy esztendeje még Márton Gábor irányította a Vidit és Michael Boris az MTK-t. Előbbinek szomorú a mai évforduló, kereken egy éve menesztették a piros-kékektől.

De ne ragadjunk le a Vidinél és az MTK-nál, Márton Gábornál és Michael Borisnál. A jelenleg éppen munka nélküli Horváth Ferenc végigrodeózta a magyar futballt, tíz év alatt kilenc csapatnál fordult meg. Supka Attila sem piskóta, a Mezőkövesd a tizedik csapata, igaz, húsz év alatt, s az eredményei vitathatatlanok. A külföldiek közül Michael Oenning szerencsét próbált már a Vasasnál és az Újpestnél, Nebojsa Vignjevics a liláknál szerzett tapasztalatot most Kispesten kamatoztatja, az idegenektől máig ódzkodó Debrecenben felfedezték a Fehérváron megbukott Joan Carrillo cívis gyökereit.

Ha az ideiglenes megbízásokat nem számoljuk, akkor a Szabics helyett Boris a kilencedik edzőváltás az NB I-ben csak ebben az idényben. Hogyan is mondta Csányi Sándor? „Azt gondolom, nem igazán jó a klubok vezetési struktúrája jelenleg, mert van tulajdonos, van edző, néhány esetben van jobban, vagy kevésbé jól felkészült sportigazgató közöttük, de összességében az edzők az adott bajnokságot, az adott meccset akarják túlélni és nem hosszú távú építkezést folytatnak.”

Egy év múlva lehet, hogy az MTK-nál lesz szükség ismét külföldi szemléletre, fiatalos lendületre, a Vidinél viszont a magyar hagyományok felélesztésére.

Helyben vagyunk. Helyesebben helyben, egy helyben járunk.

De azért dübörög a kommunikáció.

Borítókép: Michael Boris bekerült a körforgásba (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)