Ivkovics Sztojannak személyes motivációja is van Montenegró ellen

Azt túlzás lenne kijelenteni, hogy a cél a világbajnokság. A magyar férfikosárlabda-válogatott eredményei tiszteletre méltóak az utóbbi öt-hat évben, ám attól messze van, hogy Európa elitjébe sorolhatnánk, és álmodozhatna a vb-részvételről, már az is nagy szó, hogy 2017 után az idén tagja a szeptemberben sorra kerülő Európa-bajnokság mezőnyének.

Ettől persze nagyon komolyan kell venni a világbajnoki selejtezőket, mert az első körből a továbbjutás nemcsak cél, hanem elvárás is lehet. Ezen a héten a csapat kétszer is megmérkőzik Montenegróval, csütörtökön Debrecenben, majd vasárnap Podgoricában, és két roppant nehéz meccs vár rá. Ezt sejteti a két csapat helyzete a világranglistán: Montenegró a 25., a magyar válogatott pedig a 43. helyen áll.

– Szinte a legerősebb összeállításukban érkeznek hozzánk, nyolcan erősebb nemzetközi kupákban játszanak, mint a Bajnokok Ligája, amelyben a Falco szerepel. Nagy csatára számítok, olyanra, amit minden bizonnyal élvezni fog a debreceni közönség – mondta Ivkovics Sztojan magyar szövetségi kapitány. – Az első számú cél, hogy kivívjuk a továbbjutást a csoportunkból, és lépésről lépésre haladunk. Montenegrót eddig nem vertük meg, Szerbiával együtt már csak ez a két ország maradt a régi Jugoszláviából kiszakadt államok közül, amelyeket nem sikerült legyőznünk, és délszláv származásúként ez nekem személyesen fontos.

Rosco Allenre nehéz feladat vár Montenegró ellen Fotó: Havran Zoltán

A kapitány beszélt a kecskeméti edzőtáborban a csapat újoncáról, a honosított amerikai Mikael Hopkinsról is, aki tavaly bajnok lett a szlovén Cedevita Olimpijával, jelenleg pedig az olasz élvonalbeli Reggio Emiliában játszik:

– Régóta képben volt már, de vártunk arra, hogy jöjjenek az igazán fontos erőpróbák. Azért volt szükség a honosítására, mert sajnos nem állnak sorban a magyar magas emberek. Ha lenne hazai játékosunk, akkor örömmel behívnám. Hopkins az európai középmezőny kiemelkedő teljesítményre képes kosárlabdázója, legutóbbi idényeiben nagyjából egyforma számokat produkált.

Ivkovics Sztojan eredetileg tizennégy fős kerettel szeretett volna nekivágni a felkészülésnek, ám a szombathelyi Benke Szilárdra és a paksi Eilingsfeld Jánosra sérülés miatt ezúttal nem számíthat. Megérkezett viszont Japánból Rosco Allen, aki kulcsembere a válogatottnak, és kulcsszerep vár rá most is. Nem véletlenül mondta, hogy Montenegró elsősorban a magas posztokon erős, hiszen neki is ott kell majd helyt állnia.

A 2023 februárjáig tartó európai vb-selejtezősorozatban 32 együttes verseng. Júliusban minden négyesből az első három gárda jut tovább a kvalifikáció második szakaszába. Ezután a 24 együttes négy hatos csoportban folytatja úgy, hogy valamennyien magukkal viszik a korábban szerzett pontjaikat, végül mind a négy csoportból az első három utazhat a jövő nyári vb-re, amelynek Indonézia, Japán és a Fülöp-szigetek ad otthont.

A magyar válogatott eddig két mérkőzést játszott, idegenben 81-75-re legyőzte Portugáliát, majd itthon 78-54-re kikapott az olimpiai ezüstérmes franciáktól. Ez azt jelenti, hogy ha a portugálok ellen július 1-jén sikerül itthon is nyerni, ők pedig a papírformának megfelelően mindegyik további mérkőzésüket elveszítik, akkor a magyar együttes számára megvan a továbbjutást jelentő harmadik hely. A Montenegró elleni két találkozó fontossága abban rejlik, hogy ha sikerülne legalább egyszer legyőzni, akkor azt a pontot vinnénk magunkkal a következő körbe.

Ez azonban bravúr lenne.

A magyar válogatott kerete: Mikael Hopkins (Reggio Emilia), Pongó Marcell (Alba Fehérvár), Rosco Allen (Niigata Albirex), Keller Ákos (Falco-Szombathely), Vojvoda Dávid (Alba Fehérvár), Szabó Zsolt (Alba Fehérvár), Somogyi Ádám (Falco-Szombathely), Golomán György (Falco-Szombathely), Ferencz Csaba (Körmend), Lukács Norbert (Alba Fehérvár), Perl Zoltán (Falco-Szombathely), Váradi Benedek (Falco Szombathely)

Borítókép: Ivkovics Sztojan nagy csatára számít Montenegró ellen (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)