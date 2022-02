Kubatov Gábor mondta ki a végső szót Uzuni átigazolásakor

– Nyilvánvaló, hogy sok pletyka kering, van, amin még én is meglepődök. Két játékossal tárgyalunk. Az elvünk egyszerű: ha van lehetőség megerősíteni a csapatot, akkor nem mondunk nemet az igazolásokra – idézi az orosz Szport-Expressz Sztanyiszlav Csercseszovot. (Az interjút Magyaországon először az Üllői út 129. lap szemlézte.) – De bízunk azokban, értékeljük azokat, akikkel már együtt dolgozunk.

Az orosz edző Uzuni spanyolországi szerződéséről is beszélt. Mint elmondta, egyfelől nem boldog, hogy le kellett mondania a csapat egyik legjobb labdarúgójáról, másfelől viszont nem érte váratlanul Myrto Uzuni eladása, ugyanis még az FTC-hez való leszerződése előtt egyeztetett Kubatov Gáborral a klubvezetőség terveiről.

– Büszkék vagyunk arra, hogy Uzuni iránt a La Ligából volt érdeklődés, és a Granadába távozott. Ugyanakkor most pótolnunk kell egy kulcsszereplőt.

A távozása egybevág az elnök óhajával, de meg kell válogatnunk az ilyen értékesítéseket, nem adhatunk el bárkit, mert meg kell őriznünk a versenyképességünket is

– tette hozzá Csercseszov.

Uzuni villámkarriert fut be új klubjában, alig néhány napos ismerkedés után máris játszott, egyenesen a Real Madrid ellen mutatkozott be.

A Paks elleni meccset így értékelte az orosz edző:

– Az eredmény természetesen nem volt jó. Felkészültünk a meccsre, az ellenfél nem könnyű, mert a Paks speciális focit játszik. Nem számíthattunk a teljes csapatra, van, aki eltiltott, van, aki sérült, van, aki covidos. Néhány játékos most esett be az Afrika-kupáról. Ez egyrészt persze jó, de az új arcok a munkát is befolyásolják. Nagyon kellemetlen vereség volt ez az Újpest elleni jó teljesítmény után.

Úgy általában így értékelte az eddigi munkáját:

– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden rendben. Hárman most tértek vissza az Afrika-kupáról, s kénytelenek is voltak pályára lépni, mert mások megsérültek. Emiatt hiányzott aztán a kellő egyensúly a játékból. A lényeg, hogy senki ne sérüljön már meg, és senki ne is legyen beteg. 23 napja vagyok itt,

de a teljes kerettel még nem tudtunk egyszer sem együtt dolgozni, 17-18 olyan nap is lehetett, amikor nyolc-kilenc futballista is hiányzott.

De aki elérhető volt, az szívósan dolgozott, most már helyükre kerültek a puzzle-darabok, a cél az, hogy megtaláljuk a megfelelő kombinációkat, és akkor harcra kész csapatunk lesz – tekintett előre a korábbi orosz szövetségi kapitány.