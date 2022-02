Szabics Imre fehérvári sorsa a szülővárosában pecsételődhet meg

Sok ideje nincs a Mol Fehérvárnak a lelkek ápolására: a szombati újabb bajnoki vereség után ma este a Magyar Kupában kell a nyolc közé jutnia. A szurkolók hetek óta követelik Szabics Imre vezetőedző távozását, és ez a kupafordulós kudarc esetén éppen a szülővárosában, Szegeden szinte biztosan meg is pecsételheti a sorsát, de a maradására továbbjutás esetén sem lenne érdemes nagy összegben fogadni.

A ­fehérváriak az esélyesek, ugyanis az ellenfél az NB II ötödik helyén áll, ám a kupában mindig lehet számítani meglepetésre. Figyelmeztetésnek megteszi, hogy 2019 decemberében a tizenhat közé jutásért a Vidi nagyon megszenvedett Szegeden, az akkor is másodosztályú hazai csapat 0-0-t ért el a rendes játékidőben, kiállítás miatt létszámban megfogyatkozott, majd egy 103. percben esett öngól okozta a vesztét.

Ilyen meglepetés lenne az utóbbi hetek, hónapok eredményei alapján az is, ha a másik mai mérkőzésen a Kisvárda kiesne Újpesten, bár a lilák a kupában akkor is képesek jó szereplésre, amikor a bajnokságban gyengén teljesítenek. Erre bizonyíték az előző kiírás, a Magyar Kupában ugyanis éppen az Újpest a címvédő, és ennek köszönhetően szerepelhetett a nyáron a nemzetközi porondon. A két csapat a héten még egyszer összecsap majd, pénteken este bajnoki mérkőzést is játszanak egymással a Szusza Ferenc Stadionban.

A legjobb nyolcban még hét hely kiadó, miután a két NB III-as együttes csatájában a Kazincbarcika szombaton 1-0-ra nyert Cegléden.

Magyar Kupa, nyolcaddöntők. Kedd: Újpest–Kisvárda 17.15 (tv: M4 Sport), Szeged (NB II)–Mol Fehérvár 20.00 (M4 Sport). Szerda: Nagykanizsa (NB III)–ETO FC (NB II) 13.00, Csákvár (NB II)–Paks 17.00, Békéscsaba (NB II)–Gyirmót 17.00, Kecskemét (NB II)–Bp. Honvéd 17.15 (M4 Sport), Vasas (NB II)–Ferencváros 20.00 (M4 Sport).

Borítókép: Szabics Imre (Fotó: Mirkó István)