Szilágyi Áron pszichológusként értékelte a kézilabda Eb-t

Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok, és talán kevesen tudják róla, hogy végzett pszichológus is. A Mol-csoport ebből kiindulva kérte fel, hogy elemezze a magyar férfikézilabda-válogatott Európa-bajnoki szereplését. Sajnos a csapat nem jutott tovább a csoportjából Budapesten, ahol pedig mindhárom mérkőzésén húszezer ember biztatta a helyszínen. A kiesés és a 15. hely magyarázataként az is elhangzott, hogy éppen a hazai pálya, ennyi szurkoló jelenléte és a nagy médiafelhajtás helyezett akkora nyomást a játékosokra, hogy mindez görcsössé tette őket.

Olykor nagy volt a tanácstalanság. Fotó: MKSZ

Szilágyi Áron elfogadta a felkérést, de bevezetésként hangsúlyozta, hogy csak alapfokú pszichológiai diplomája van, ráadásul nem ért a kézilabdához, de a saját tapasztalatai alapján azért van megosztható gondolata a történtekről.

– Amikor egy egész csapat hónapokon keresztül azt hallja, hogy vadonatúj csarnokban, fantasztikus körülmények között, húszezer néző előtt kell pályára lépnie, teljesen természetes, hogy ez sokakból teljesítményszorongást vált ki. Ezt nyilvánvalóan kezelni kell, csakhogy ez egyáltalán nem úgy megy, ahogy azt sokan elképzelik. A sportpszichológus és a sportoló között csak akkor működik hatékonyan a munka, ha egy erős bizalmi viszony alakul ki közöttük. Nem úgy megy, hogy két héttel az Eb előtt elmegyek egy kezelésre, és máris tökéletesen fogok tudni koncentrálni a sorsdöntő meccsen. Egyéntől függően akár évekbe is beletelhet, mire kialakul az a viszony, amire építve már valóban lehet eredményeket várni. Bonyolult folyamat a teljesítményszorongás kezelése még egy egyéni sportolónál is, hát még egy csapatnál! Biztos vagyok benne, hogy a kéziválogatott keretét is teljesen különböző mentális felállású játékosok alkotják, csoportként nem is érdemes ugyanazt elmondani nekik, mert nem is kell mindenkinek segítség.

Szilágyi Áron ezután saját élményeiből is merítve beszél a mentális felkészítés fontosságáról, a terület sokrétűségéről és arról is, hogy tényleg létező magyar átok-e, hogy a döntő pillanatokban rendre elbuknak a versenyzőink.

Borítókép: Szilágyi Áron előadást tart (Fotó: Molcsapat.hu)