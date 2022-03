Felavatták a Mesteredzők falát, ezzel régi adósságot törlesztettek

A negyvenkét birkózó-mesteredzőt ábrázoló falat a KIMBA legfelső szintjén adták át. Az eseményen megjelent az MBSZ elnöke, a nevelőműhely alapítója, Németh Szilárd, a Magyar Edzők Társasága elnöke, Molnár Zoltán, az MBSZ ügyvezető alelnöke, Bacsa Péter, az MBSZ főtitkára, Ancsin László, a KIMBA kurátora, Süle László, a KIMBA szakmai igazgatója, az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Lőrincz Tamás, valamint az öccse, az olimpiai és vb-ezüstérmes, Eb-győztes Lőrincz Viktor.

Az MBSZ korábbi főtitkára, Farkas Tibor köszöntő beszédében kifejtette, régi adósságot törlesztettek ezzel a fallal, hiszen sok éve tervben volt már a felállítása.

– Negyvenkét mesteredzőnk van, ez a szám is jól tükrözi a sportágunk sikerességét. Az ő munkájuk precizitása és pontossága kellett ahhoz a számos olimpiai, világ- és Európa-bajnoki éremhez, amelyeket a magyar birkózók nyertek. Reméljük, hogy a még ma is élő tizenöt mesteredző tanításai mentén még több sikert érünk el a folytatásban mi, magyarok. Örömmel jelenthetem, hogy a budapesti Körcsarnokban e fal másolatát is elhelyeztük, így az ott edző válogatottak is nyerhetnek motivációt belőle – mondta Farkas Tibor.

Molnár Zoltán beszédében kiemelte, ez a második alkalom, amikor egy sportági szövetség megemlékszik a legkiválóbb mestereiről, s emléket állít nekik. Elmondta, mindezt nagyon nagy öröm látnia, s ezután hosszasan méltatta a magyar birkózást, a sportághoz köthető kedvenc történeteit is felidézte.

Az MBSZ vezetői ajándékkal lepték meg az eseményen megjelent mesteredzőket: Székely Pált, Varga Jánost, Maróthy Istvánt, Hegedüs Csabát, Klinga Lászlót, Paulicska Bélát, Tóth Lajost, Kiss Kálmánt, Gulyás Istvánt, Bacsa Ferencet és Nagy Lajost.

Fotó: Róth Tamás / MBSZ

Az Európa-bajnokság nyitógáláján az MBSZ már említett képviselői mellett köszöntötték Sárfalvi Péter sportért felelős helyettes államtitkárt, Schneller Domonkost, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárt, a nemzetközi szövetség európai szekciójának (UWW Europe) német vezetőjét, Karl-Martin Dittmannt, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkárát, Fábián Lászlót.

Ezt követően a kilátogatók megtekinthették a Puskás, a musical című előadás rövidített változatát, amelyben a klasszis Lőrincz testvérpár is szerephez jutott, Tamás és Viktor játszotta az angol intézőt.

Az Európa-bajnokság tehát ma kezdődik, s a nyitó napon négy szabadfogású versenyzőért, Muszukajev Iszmailnak (65 kg), Antal Dánielnek (70 kg), Vida Csabának (79 kg) és Bajcajev Vlagyiszlavnak (97 kg) szurkolhatunk.

Borítókép: A Magyar Birkózók Szövetsége fontos eseményeket rendezett vasárnap este (Forrás: MBSZ/Róth Tamás)