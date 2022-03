Váratlan fordulat: hogyan jöhetnek az ukrán birkózók a budapesti Eb-re?

Bacsa Péter azzal kezdte a beszédét, hogy hat hónapos előkészítő munka után már szombaton felgördült a függöny a BOK-csarnokban, ezzel elindult a show – a szervezőbizottság vezetője ezzel arra utalt, hogy a rokon sportág grappling Európa-bajnokságának küzdelmei indították a programot.

– Legutóbb 2001-ben rendezünk birkózó Eb-t, de akkor csak szabadfogásban, most viszont mindhárom szakágban, kötöttfogásban és a nőknél is rendezünk. 2018-ban a budapesti vb után Nenad Lalovics úr, a Nemzetközi Birkózószövetség elnöke azt mondta, hogy minden idők legjobb világbajnokságának adtunk otthont Budapesten; reméljük, jövő vasárnap azt mondja, hogy ez volt az eddigi legjobb Eb. Az elnök úr az elmúlt hetekben sajnos elkapta a koronavírust, csütörtökön vagy pénteken érkezik majd Budapestre. Az Európa-bajnokság résztvevői listája már végleges. Mint tudjuk, az oroszok és a fehéroroszok nem vehetnek részt az Eb-n. Az már korábban eldőlt, hogy az ukrán nők indulnak, és két hete itt is edzőtáboroznak nálunk Dunavarsányban. Friss hír, hogy az ukrán szövetség jelezte, a sportminisztérium a férfi kötöttfogású válogatottnak engedélyt adott arra, hogy részt vegyen az Eb-n. Jelenleg szervezés alatt áll, hogy a csapat elutazhasson hozzánk – közölte Bacsa Péter.

Az UWW, a nemzetközi szövetség legfőbb döntéshozó testülete, a büró magyar tagja elmondta, hogy a grapplingesekkel együtt 595 sportoló szerepel majd a viadalon, és összesen 1200 akkreditált személy lesz jelen a magyar fővárosban,

Bacsa Péter arról is beszélt, hogy magyar szövetség a 2018-as világbajnoksághoz hasonlóan ezúttal is mindent megtesz azért, hogy az ország minden klubjából el tudjanak jutni az eseményre. Ezért buszokat küldenek az egyesületekhez, és 2500 gyereknek, családtagjaiknak biztosítják azt, hogy kilátogassanak a versenyekre.

Az Eb-t az MBSZ a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt.-vel (NSÜ) együtt rendezi. Az NSÜ felel az állami támogatás megfelelő módon történő felhasználásáért, a közbeszerzési, továbbá a rendezvénnyel összefüggő jogi és pénzügyi háttérfolyamatok menedzseléséért. Az MBSZ-szel szoros együttműködésben, a szövetség szakmai iránymutatása alapján teszi meg azokat a szükséges intézkedéseket, amelyekkel biztosítható az Eb magas színvonalú és biztonságos lebonyolítása.

– Célunk, hogy a magyar és a külföldi szurkolók minél nagyobb számban jöjjenek ki az ingyenesen látogatható rendezvényre, amely a családok számára is tartalmas programot kínál a szurkolói zónában a különböző „sportaktivitásokkal” – mondta el Fráter Viktória, az NSÜ projektvezetője.

A sajtóeseményen a nemzetközi szövetség európai szekciójának (UWW Europe) vezetője, Karl-Martin Dittmann kitért arra, hogy nehéz körülmények között kerül sor a viadalra, mivel a koronavírus-járvány még nem ért véget, kitört az ukrajnai háború, a szövetségnek így az a feladata, hogy lehetőséget teremtsen a nyugodt és békés versenyekre. Dittmann kiemelte: Magyarország korábban már sokszor bizonyította, hogy kiváló rendező, így sosem kell aggódni az itteni viadalok színvonaláért.

– Már tűkön ülünk, nagyon várjuk, hogy elkezdődjön az Eb – jegyezte meg Bácsi Péter, a magyar szövetség szakmai igazgatója. – A programot hétfőn a szabadfogásúak nyitják, és rögtön erős napunk lesz. Bízom benne, a nap végén akár azt is elmondhatjuk, hogy a második napot már az első érmünk tudatában kezdhetjük meg. Ezt azt jelenté, hogy már van döntősünk; az első helyosztókra kedden kerül sor. Szabadfogásban egy-két érem reális elvárás, én akkor lennék elégedett, ha kettőt tudnánk szerezni. A hét közepén a lányok veszik át a stafétát. Itt fiatal csapatunk van, a gerincét a két héttel ezelőtt véget ért U23-as Eb-n indult versenyzőink adják, akik Plovdivban öt érmet szereztek. Remélem, hogy ez jó ugródeszka volt számukra, de esetükben csak az az elvárás, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki magukból. Ebből persze itthon is kisülhet érem. A sort a kötöttfogásúak zárják, s ugyan a vb-ezüstérmes Szőke Alex sérülése után nem tud szőnyegre lépni, így is több versenyzőnk van, akik esélyesek a dobogóra; például a Lévai testvérek, Zoli és Tamás, akik a kontinensbajnokság reklámarcai is. A kötöttfogásban is reális elvárás, hogy két érmet szerezzünk, és az Eb-n az adná meg a hangulatot, ha magyar Európa-bajnokot ünnepelhetnénk – mondta Bácsi Péter.

Ha valaki, akkor ő ezt pontosan tudja, hiszen a 2018-es budapesti vb-n aranyérmes lett a kötöttfogás 82 kilogrammos súlycsoportjában. S hogy most a mieink hogyan viszonyulnak majd a hazai pályához?

– Az elmúlt napokban Lőrincz Tomival (aki a tokiói olimpia megnyerése után visszavonult – a szerk.) együtt azt próbáltuk tudatosítani a versenyzőinkkel, hogy a hazai pályát ne nyomasztó teherként fogják fel, ez sokkal inkább pluszlendületet kell hogy adjon nekik

– fogalmazott Bácsi Péter.

Hétfőn öt szabadfogású súlycsoport érintettjei kezdik meg versenyeiket, a magyar színeket a vb-3., olimpiai 5. Muszukajev Iszmail (65 kg), Antal Dániel (70 kg), Vida Csaba (79 kg) és a még oroszként Eb-győztes Bajcajev Vlagyiszlav (97 kg) képviseli. A versenyek 11.30-kor kezdődnek, az elődöntőket a 17 órakor kezdődő megnyitó után 18 órától rendezik a BOK-csarnokban.

A magyar Eb-csapat:

Szabadfogás:

61 kg: Halidov Gamzatgadzsi (ESMTK), 65 kg: Muszukajev Iszmail (Ferencvárosi TC), 70 kg: Antal Dániel (Újpesti TE), 74 kg: Kuramagomedov Murad (Tatabányai SC), 79 kg: Vida Csaba (Kecskeméti TE), 86 kg: Püspöki Patrik (Bajai BC), 97 kg: Bajcajev Vlagyiszlav (Csepeli TC), 125 kg: Ligeti Dániel (Haladás VSE)

Kötöttfogás:

60 kg: Torba Erik (Bp. Honvéd), 63 kg: Kecskeméti Krisztián (Ceglédi VSE-KIMBA), 67 kg: Váncza István (Ferencvárosi TC-KIMBA), 72 kg: Fritsch Róbert (Bp. Honvéd), 77 kg: Lévai Zoltán (Bp. Honvéd), 82 kg: Lévai Tamás (Bp. Honvéd), 87 kg: Szilvássy Erik (Csepeli BC), 97 kg: Érsek Róbert (Bp. Honvéd), 130 kg: Vitek Dárius (Bp. Honvéd)

Nők:

50 kg: Szekér Szimonetta (Bp. Honvéd), 53 kg: Dénes Mercédesz (Érdi Spartacus), 55 kg: Bognár Erika (Bp. Honvéd), 57 kg: Dollák Tamara (Újpesti TE-KIMBA), 62 kg: Szabó Nikolett (Ferencvárosi TC-KIMBA), 68 kg: Szabados Noémi (Ferencvárosi TC-KIMBA), 72 kg: Elekes Emese (Vasas SC), 76 kg: Nagy Bernadett (Újpesti TE-KIMBA)

Borítókép: Fráter Viktória, Bácsi Péter, Bacsa Péter és Karl-Martin Dittmann (Fotó: MBSZ/Róth Tamás)