Kitiltották az oroszokat, jó néhányan mégis birkóznak a budapesti Eb-n

A sportágak között egyértelműen a birkózás kívánkozik az élre, ha azt nézzük, hogy melyikben található a legtöbb országot váltó orosz versenyző. Mivel otthon nagyon nehéz bekerülni a válogatottba, rengetegen cserélnek hazát. Esetükben egyszerűsíti a helyzetet, ha egy másik volt szovjet utódállam honosítja őket, akkor nyelvi problémák sem nehezítik a beilleszkedést; ám ezek is áthidalhatók.

A budapesti Európa-bajnokságon a szabadfogás 79 kilogrammos súlycsoportjában például szlovák színekben a 24 éves Ahszarbek Gulajev indul, aki a kategória címvédője. Gulajev 1997-ben Oroszországban, Vlagyikavkazban született, Észak-Oszétiában, ami a szabadfogású birkózás egyik bölcsője. Gulajev 2017 óta már a szlovákokat erősíti, s tavaly a varsói Eb-n az aranyérmével megfricskázta az oroszokat, mert az ő indulójuk csak nyolcadik lett. De kapaszkodjunk meg, a tavalyi Eb-n a szlovákok a 74 kg-ban is egy honosított orosz versenyző, a 25 éves, észak-oszét Tajmuraz Szalkazanov révén szereztek aranyat, akinek vb-ezüstje és vb-bronza is van. A BOK-csarnokban a 74 kg-ban lép szőnyegre a szerb válogatottban a már 30 éves Hetik Cabolov is, aki 2014-ben a 70 kg-ban orosz mezben lett világbajnok, vlagyikavkazi születésű, de 2021-től déli szomszédunkat képviseli.

Ám ha az oroszok honosításáról beszélünk, akkor mi is jó példa vagyunk. Mivel a hazai mezőny szabadfogásban nem igazán acélos, mi is élünk azzal a lehetőséggel, amivel sok más ország is.

A 65 kilogrammban a 29 éves Muszukajev Iszmailt indítjuk, aki tavaly a tokiói olimpián ötödik helyet hozott nekünk, előtte a 2019-es vb-ről pedig bronzérmet. Miként Gulajev, ő is észak-kaukázusi születésű, ő a Kabard- és Balkárföld tagköztársaságban látta meg a napvilágot. Mint elárulta, most az Eb-arany megszerzése a célja:

A legújabb, most debütáló honosított orosz versenyzőnk tőle nem messze, Észak-Oszétiában született: a 31 éves Bajcajev Vlagyiszlav 2018-ban Európa-bajnok volt, 2019-ben ő lett az orosz bajnok, 2020-ban pedig Krasznojarszkban megnyerte a rangos Ivan Jarigin-emlékversenyt. Ám pechjére ebben az ő súlycsoportjában, a 97 kg-ban versenyez oroszként a sportág történetének egyik legnagyobb alakja, a 25 évesen már kétszeres olimpiai és ötszörös világbajnok Abdulrasid Szadulajev, Bajcajev így jobbnak látta országot váltani.

A 61 kg-ban a 23 éves, korábbi junior Eb-3. Halidov Gamzatgadzsi, a 74 kg-ban a 25 éves, két éve már magyarként Eb–5. Kuramagomedov Murad indul a színeinkben. Mindketten dagesztániak, ők is észak-kaukázusiak.

A 70 kg-ban Antal Dánielt, a 79 kg-van Vida Csabát, a 86 kg-ban Püspöki Patrikot, a 125 kg-ban az Európa-bajnokságokról egy ezüstérmet és két bronzot őrző Ligeti Dánielt vetjük be, míg az 57 kg-ban és a 92 kg-ban nem lesz magyar induló.

– Mindenki tudja, hogy három meghatározó ország sportolói, az oroszok, a fehéroroszok és az ukránok nem szerepelnek az Európa-bajnokságon – mondta a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) honlapján Bánkuti Zsolt, a szabadfogásúak szövetségi kapitánya. – De bőven van még világklasszis ellenfél a mezőnyben, nekünk csak azzal kell foglalkoznunk, hogy őket megverjük. A lehető legtöbbet kell kihoznunk ebből az Európa-bajnokságból. Nyilván örülnék annak, ha lenne olyan sportolónk, aki a dobogó legfelső fokára állna, de ha idetolnák elém most a papírt, amelyen az áll, két dobogósunk lesz, azt hiszem, gondolkodás nélkül aláírnám. Mindenki a honosított versenyzőinktől várja a nagy eredményt, de én nagyon bízom a magyar fiúkban is, képesek meglepetést okozni. Szerintem az orosz versenyzőinket pozitívan érintheti, hogy nekik szurkol az egész BOK-csarnok, ám a magyarok között olyanok is akadnak, akik kicsit görcsölnek emiatt. Velük sokat beszélgettünk erről, s próbáljuk megértetni velük, hogy lehetőségként tekintsenek erre a helyzetre, merítsenek erőt belőle – fogalmazott Bánkuti Zsolt, aki nem mellesleg a legutóbbi magyar birkózó, aki Budapesten Európa-bajnoki címet ünnepelt; 2001-ben, az 58 kilogrammosok között.



Az Európa-bajnokságon a szabadfogásúk után a nők szerdán, a kötöttfogásúak pénteken kezdenek a BOK-csarnokban. Ahol egyébként már szombaton és vasárnap is zajlanak majd a küzdelmek a rokon sportág grappling kontinensbajnokságán. Az Eb-re ingyenes a belépés.

A magyar Eb-csapat:

Szabadfogás:

61 kg: Halidov Gamzatgadzsi (ESMTK), 65 kg: Muszukajev Iszmail (Ferencvárosi TC), 70 kg: Antal Dániel (Újpesti TE), 74 kg: Kuramagomedov Murad (Tatabányai SC), 79 kg: Vida Csaba (Kecskeméti TE), 86 kg: Püspöki Patrik (Bajai BC), 97 kg: Bajcajev Vlagyiszlav (Csepeli TC), 125 kg: Ligeti Dániel (Haladás VSE)

Kötöttfogás:

60 kg: Torba Erik (Bp. Honvéd), 63 kg: Kecskeméti Krisztián (Ceglédi VSE-KIMBA), 67 kg: Váncza István (Ferencvárosi TC-KIMBA), 72 kg: Fritsch Róbert (Bp. Honvéd), 77 kg: Lévai Zoltán (Bp. Honvéd), 82 kg: Lévai Tamás (Bp. Honvéd), 87 kg: Szilvássy Erik (Csepeli BC), 97 kg: Érsek Róbert (Bp. Honvéd), 130 kg: Vitek Dárius (Bp. Honvéd)

Nők:

50 kg: Szekér Szimonetta (Bp. Honvéd), 53 kg: Dénes Mercédesz (Érdi Spartacus), 55 kg: Bognár Erika (Bp. Honvéd), 57 kg: Dollák Tamara (Újpesti TE-KIMBA), 62 kg: Szabó Nikolett (Ferencvárosi TC-KIMBA), 68 kg: Szabados Noémi (Ferencvárosi TC-KIMBA), 72 kg: Elekes Emese (Vasas SC), 76 kg: Nagy Bernadett (Újpesti TE-KIMBA)

Borítókép: Muszukajev Iszmail ötödikként zárt a tokiói olimpián (Forrás: Olimpia.hu)