Magyarországon sportolót még nem ért ekkora megtiszteltetés

A Gerevich–Kovács–Kárpáti férfikard egyéni, illetve a Zarándi Csaba férfi kardcsapat világkupa 2020-ban elmaradt, 2021-ben pedig zárt kapuk mellett rendezték meg a koronavírus-járvány miatt. Egy éve márcisuban az egyéni versenyben Szilágyi Áron ezüstérmet szerzett a BOK-csarnokban, a döntőben egyetlen tussal, 15-14-re kapott ki a dél-koreai Oh Szang Uktól. A csapatversenyben együttesünk Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállításban bronzérmes lett, az elődöntőben 45-35-re maradt alul az oroszokkal szemben a harmadik helyért viszont 45-40-re legyőzte a dél-koreaiakat – akiktől a 2019-es budapesti vb döntőjében 45-44-re kikapott. A tokiói olimpián aztán a dél-koreaiak lettek az aranyérmesek, míg a mieink, akik az elődöntőben nem bírtak az olaszokkal, a dobogó harmadik fokára állhattak fel, ezt megelőzően azonban Szilágyi Áron megszerezte a harmadik egyéni olimpiai aranyát.



Szilágyi Áron most pedig, március 14-én az Országházban megkapta a magyar államtól azt a kitüntetést, a Magyar Érdemrend nagykeresztjét, amivel aktív sportolót még soha nem tüntettek ki idehaza.

– Minden állami kitüntetés egy-egy olimpiai éremhez, aranyhoz kapcsolódik, így aztán én is óhatatlanul összekötöm őket. Ezt a legújabb elismerést is a tokiói aranynak és a csapatbronznak köszönhetem, és mégis, ezek a díjak kicsit mást jelentenek nekem, mint maguk az érmek. Ilyenkor érzem át igazán, mi is a szerepem a társadalomban, hogy sportolóként milyen feladataim vannak a páston kívül. Amikor átveszek egy-egy díjat, még erősebbé válik bennem az az érzés, hogy ez egyfajta szolgálat: az is a feladatom, hogy képviseljem a hazámat a versenyeken és mindenhol másutt, hogy az embereket büszkévé tegyem az eredményeimmel – nyilatkozta Szilágyi Áron a Nemzeti Sportnak.

Persze, korántsem csupán miatta lesz érdemes kilátogatni a hét végén a BOK-csarnokba, elvégre hatalmas és nagyon erős mezőny jött össze annak ellenére, hogy orosz, fehérorosz és ukrán kardozók nem érkeznek Budapestre. A Magyar Vívószövetség honlapja arról tájékoztatott, hogy a világranglista első húsz helyezettje közül tizenhat itt lesz Budapesten, közte a teljes koreai válogatott olimpiai és világbajnok csapatával, valamint a tokiói olimpia egyéni versenyének első négy helyezettje, a Szilágyi mögött második helyezett olasz Luigi Samele, a harmadik dél-koreai Kim Jung Hva és a negyedik grúz Sandro Bazadze. A világranglistát természetesen Szilágyi vezeti, Szatmári a 23., Decsi a 34., Gémesi az 51. a rangsorban.

Szilágyi Áron a magyar szövetség honlapján elmondta, ha már így hozta a sors, hogy a varsói és a padovai világkupa is elmaradt a koronavírus miatt, nagyon örül annak, hogy Budapesten tér vissza a nemzetközi pástokra, ráadásul közönség előtt. Mint megjegyezte, Londonban – ott dolgozik a felesége – és Budapesten is készült, jó állapotban érzi magát, és várja az egyénit és a csapatot egyaránt. Kiemeltként természetesen szombaton a legjobb 64 között kezd, a többi magyar vívónak pénteken a selejtezőből kell megcéloznia a főtáblát.

Gémesi Csanád, Decsi Tamás, Szilágyi Áron és Szatmári András is harcra kész:

Fotó: Hunfencing.hu

Decsi András vezetőedző a következőket nyilatkozta a versenyek előtt:

– Kicsit hasonló a helyzet a tavalyi évhez, ezúttal is elmaradtak a versenyeink, és március közepén, Budapesten lépünk először pástra a szezon során a legerősebb összeállításunkban. Nagyon várjuk a hét végét, de a jelek szerint így van ezzel mindenki, mivel nagyon nagy mezőny érkezik. A felkészülésünk jól sikerült, a kadetok, a juniorok és néhány külföldi vívó bevonásával edzőpartnerben sem volt hiány, az ünnepek is munkával teltek, hétfőn és kedden egyaránt edzettünk. Abban természetesen biztos vagyok, hogy mindenki a legjobbját akarja nyújtani a hétvégén, aztán hogy ez mire lesz elég, azt ebben a helyzetben nagyon nehéz megmondani – fogalmazott a szakvezető.

A hét végi férfikard egyéni és csapat világkupa programja a BOK-csarnokban:

Péntek, 10 óra: Gerevich–Kovács–Kárpáti egyéni világkupa, selejtezők a legjobb 64-ig

Szombat, 10 óra: Gerevich–Kovács–Kárpáti egyéni világkupa, 64-es tábla; 15 óra: négyes döntő

Vasárnap, 9 óra: Zarándi Csaba férfi kardcsapat világkupa, 32-es tábla; 14.30: 3. helyért; 15.45: döntő

Borítókép: Szilágyi Áront immár háromszoros olimpiai bajnokként láthatjuk a páston (Forrás: Hunfencing.hu)